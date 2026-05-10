Buscan a un hombre de 49 años desaparecido desde el viernes en Aljaraque (Huelva)

Imagen de Jesús Fernández Ponce, desaparecido en el municipio de Aljaraque (Huelva). - POLICÍA LOCAL DE ALJARAQUE

HUELVA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del municipio de Aljaraque (Huelva) ha activado este fin de semana un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre de 49 años que lleva desaparecido desde el pasado viernes, 9 de mayo.

Según ha indicado el Cuerpo a través de su cuenta oficial de Facebook, consultada por Europa Press, la desaparición se produjo entorno a las 17,00 horas de la tarde del viernes. Desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero, por lo que las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

El desaparecido es Jesús Fernández Ponce, un vecino residente de la urbanización La Monacilla, ubicada en el término municipal de Aljaraque, mide 1,70 metros de altura y vestía un pantalón de color verde botella el día de su desaparición.

Cabe recordar que el pasado mes de abril se activó otro dispositivo de búsqueda para encontrar a un varón de 79 años también desapareció en esta misma localidad. Finalmente, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del hombre en la zona de marisma de Aljaraque, tras varios días de batidas de búsqueda organizadas por la Guardia Civil junto con la colaboración ciudadana.