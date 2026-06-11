Caja Rural del Sur activa líneas especiales de financiación para los afectados por el incendio de Castillejos (Huelva)

Zona afectada por el incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur, en respuesta a "su compromiso permanente con el sector productivo", ha puesto en marcha un paquete de medidas que incluye varias líneas especiales de financiación para apoyar a las empresas, cooperativas, empresarios autónomos y clientes particulares afectados por el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Caja Rural del Sur ofrecerá distintas tipologías de financiación, tanto como adelanto de indemnizaciones de seguros como también para que se puedan iniciarse con rapidez la recuperación de las distintas explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, así como para reconstrucción de las viviendas que hayan podido quedar dañadas por este incendio que todavía sigue activo pese al enorme dispositivo de recursos materiales y humanos del Infoca, Consorcio Provincial de Bomberos y la Unidad Militar de Emergencias desplegados en la zona.

En estas líneas de financiación los intereses estarán subvencionados por la propia Fundación Caja Rural del Sur. Dado que todavía no se puede conocer la dimensión de los siniestros causados y que el fuego permanece todavía vivo y afectando a un mayor número de hectáreas y explotaciones de estos municipios, Caja Rural del Sur irá dimensionando dichas líneas de préstamos en función de los daños y de los clientes afectados.