Caja Rural del Sur renueva su adhesión a la Carta de la Diversidad y refuerza su compromiso con la inclusión laboral

Una de las sedes de Caja Rural del Sur en Andalucía. - CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur ha renovado su adhesión a la Carta de la Diversidad, una iniciativa promovida en España por Fundación Diversidad, organismo con el mandato exclusivo de la Comisión Europea para la promoción de esta Carta entre empresas y entidades. Con esta adhesión, la cooperativa de crédito andaluza reafirma su "compromiso" con la igualdad de oportunidades, la diversidad, la inclusión y la no discriminación en el entorno laboral.

Según ha indicado la entidad en una nota, la renovación de este compromiso supone "el respaldo de Caja Rural del Sur a los diez principios fundamentales de la Carta de la Diversidad, que se concretan en este apoyo". Estos principios se basan en la construcción de una plantilla diversa y la promoción de una cultura inclusiva, incorporando la diversidad en todas las políticas de gestión de personas e impulsando la conciliación laboral y personal.

La entidad reconoce además la "diversidad de sus clientes" y extiende este compromiso a "toda la plantilla", al tiempo que lo comunica a empresas proveedoras y clientes, lo difunde entre administraciones públicas y agentes sociales, y lo refleja de manera transparente en su memoria anual.

Con esta adhesión, Caja Rural del Sur refuerza su propósito de "seguir avanzando en la construcción de un entorno laboral respetuoso, diverso y abierto, en el que todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo".

Asimismo, continuará colaborando con otras cajas rurales y organizaciones adheridas "para que estos principios se apliquen no solo dentro de sus equipos, sino también en su entorno social y empresarial".

Caja Rural del Sur, como entidad financiera cooperativa con "una sólida implantación en Andalucía", con esta y otras iniciativas trabaja por "el desarrollo económico y social del territorio" en el que está implantada, España y Portugal. Al respecto, señala que su "compromiso" con la sostenibilidad, la inclusión y el apoyo al tejido empresarial y a las familias forma parte de "su identidad y misión corporativa".