Califican de "indignante" la situación de la línea Huelva-Sevilla tras la nueva incidencia de este domingo

Archivo - Estación de trenes de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Plataforma para la llegada de la Línea de Alta Velocidad (AVE) a Huelva, Salvador Romero, ha calificado de "indignante" la situación de la línea Huelva-Sevilla tras "una semana de incidencias" la última este domingo, en la que uno de los trenes "carecía de aire acondicionado" y los usuarios llegaron a su destino "dos horas y media después".

En un audio remitido a los medios de comunicación, Romero ha considerado como "indignante el parorama de los trenes de Huelva", ya que ha criticado la "semana de constantes incidencias", producidas por "problemas con el suministro eléctrico en la parte de Sevilla, que influyó en muchos trenes que venían para Andalucía y en el tramo de Huelva-Sevilla".

Además, este domingo se producía una nueva incidencia, ya que sobre las 16,00 horas, cuando iban a salir los viajeros, "con prácticamente 30 grados y con alerta amarilla, se les informaba de que el tren no podía salir por falta de área acondicionado".

Además, ha remarcado que, "según usuarios que han denunciado en la plataforma, que en el servicio de Sevilla, "un trayecto que no llega a 100 kilómetros", tardaron "dos horas y media".

Por ello, el presidente de la plataforma se ha preguntado "qué tipo de trenes tienen destinados para los usuarios que salen de Huelva o que llegan a la ciudad para no tener unos servicios mínimos como el aire acondicionado" y ha criticado que "justamente a la hora de la salida es cuando se comunique".

"Entendemos que si había un daño en el tren pues que se ponga remedio con antelación para cuando los viajeros tengan que salir a la hora prevista lo pueda hacer conforme a la hora estipulada y no que justamente a en el momento de la salida se anuncie esta incidencia y sea cuando quieran poner remedio causando los daños y las molestias a los usuarios", ha abundado.

Por ello, Romero ha señalado que es "una falta de consideración grave a la ciudadanía que estén constantemente soportando incidencias, tanto en las vías como en los propios trenes" y ha incidido en que "no hay derecho a que las personas, de todas las edades, cuando llegue la hora de salir se les comunique que tienen que esperar y dar solución porque el tren no tiene aire acondicionado".

"Todas estas incidencias lo que nos da lugar a pensar es que cuando un usuario compra un billete de tren, finalmente no sabe si el viaje lo va a realizar o le van a poner un autobús porque el servicio ferroviario no está operativo. De igual modo, no sabe si va a salir a la hora prevista o con retraso por algún motivo y aún menos va a saber a la hora que llega porque constantemente los trenes y los servicios tienen retraso. Y esa es la radiografía del servicio ferroviario que tenemos", ha aseverado.