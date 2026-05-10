Los campings de Huelva incrementan en un 15% las pernoctaciones en marzo en tasa interanual

HUELVA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los campings de Huelva registraron un total de 74.837 pernoctaciones durante el mes de marzo, lo que la sitúa como tercera provincia andaluza con mayor número de estancias, además, supone un crecimiento del 15% en la tasa interanual, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

De este modo, el dato de marzo supone un aumento del 15,55% con respecto al mismo mes de 2025 (64.763). Además, también supone un incremento del 54% en relación a febrero, en el que se contabilizaron 48.488 pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, los campings de Huelva acogieron en el tercer mes del año a 15.233 personas, superada solo por la provincia de Málaga, con 20.410 personas. Este dato supone duplicar los datos de marzo de 2025 (7.501 personas) e incrementa en un 71,38% los del mes anterior, que registraron 8.888 turistas.

A nivel regional, 80.638 viajeros visitaron alguno de los campings andaluces durante el tercer mes del año y se contabilizaron 393.029 pernoctaciones. Por lo tanto, la provincia registró el 19% de las estancias de campings de toda la comunidad.

El turismo nacional es el que más frecuenta este tipo de establecimientos hoteleros en la provincia, ya que se registraron 12.011 viajeros procedentes del país, registrando 62.745 estancias. Este dato supone casi el doble con respecto a febrero, en el que se registraron 6.067 turistas y 31.779 pernoctaciones.

Por su parte, el turismo internacional también aumentó ligeramente en marzo, ya que se registraron 3.222 viajeros de fuera de España, frente a los 2.821 de febrero, y 12.092 estancias, mientras que el mes anterior se contabilizaron 16.709 pernoctaciones.

Por otro lado, el IECA también refleja la estancia media de los turistas de campings, que en esta ocasión se eleva a 4,91 días, por encima de la media andaluza, que se situó en 4,87, mientras que la media extranjera es de 3,75, más baja que en febrero, que fue de 5,92 días.

Por otro lado, por zonas turísticas, estudiadas por el IECA, la Costa de la Luz es la segunda que registra el mayor número de estancias en marzo, concretamente 73.045, solo superada por la Costa del Sol de Málaga, con 117.064. Asimismo, recibió a 14.469 visitantes, la primera zona, siendo 5,05 la media de días en los camping de esta zona onubense.

Además, en cuanto a puntos turísticos, Isla Cristina registró 4.296 visitantes, segundo municipio de los que analiza el IECA, mientras que los campings isleños registraron 18.947 pernoctaciones.