Canal Sur emite un especial informativo por el homenaje en Huelva a las víctimas de Adamuz

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Informativos de Canal Sur emiten este jueves, 29 de enero, desde las 17,30 horas, un especial con motivo de la misa funeral que se celebrará en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdona). La ceremonia de homenaje tendrá lugar en el Palacio de los Deportes Carolina Marín de la capital onubense y está organizada por el Obispado de Huelva. Está prevista la asistencia, entre otras autoridades y personalidades, de los reyes.

Según ha indicado la RTVA en una nota deprensa, el especial dará comienzo media hora antes de la ceremonia desde el Estudio 1 del centro de producción de Canal Sur y estará conducido por Álvaro Moreno de la Santa, acompañado por Inmaculada Casal, Manuel Jesús Montes, Javier Rubio y Ana Cabanillas.

Asimismo, Canal Sur ha preparado también un despliegue de profesionales en Huelva para hacer partícipes a todos los andaluces y andaluzas de este homenaje. Modesto Barragán, presentador de 'Andalucía Directo', se desplazará hasta el recinto que albergará la misa para trasladar toda la información en tiempo real. Junto a él, Rafael Fernández, redactor jefe de los Servicios Informativos, y la periodista Teresa Núñez.

Por otro lado, se dará voz a los protagonistas, las víctimas de este trágico accidente y sus familiares, llevándoles también "toda la comprensión, apoyo y solidaridad en estos momentos tan duros". Asimismo, se realizarán conexiones con otras víctimas del accidente de tren que no estarán en la celebración, pero sí quieren unirse a este acto. Canal Sur habilitará un número de teléfono para que los telespectadores puedan enviar sus mensajes de condolencia a las familias afectadas a través de whatsapp.

En el recinto deportivo se ha preparado un altar en el que estará la imagen de la patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta. La misa estará oficiada por el Obispo de Huelva y presidida por los reyes. El Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asistirá al acto junto a otras autoridades, entre ellas la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que acudirá en representación del Gobierno central junto con otros ministros.