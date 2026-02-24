El cantante onubense Manuel Carrasco afirma que es "todo un honor" ser nombrado Hijo Predilecto de Andalucía

Archivo - El cantante Manuel Carrasco durante un concierto en Madrid en 2025. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantante Manuel Carrasco, natural de Isla Cristina (Huelva), ha afirmado que es "un todo un honor" ser nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, distinción que recibirá el próximo 28 de febrero en el acto oficial de entrega de las Medallas de la comunidad autónoma, donde compartirá reconocimiento con la actriz y directora Paz Vega.

En una publicación en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el artista isleño ha subrayado que es "difícil explicar" todo lo que siente ante esta distinción, toda vez que ha dado las "gracias de todo corazón" y ha rematado con un "es todo un honor".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, realizó el anuncio de su nombramiento como Hijo Predilecto de Andalucía el pasado domingo en su perfil en la red social X, donde subrayó los "méritos" que han hecho merecedores de este reconocimiento al compositor onubense y a la intérprete sevillana.

"Manuel Carrasco ha puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía y la lleva con orgullo por el mundo", destacó el presidente de la Junta, que también subrayó que el onubense "es el artista español que tiene el récord de más espectadores en un concierto, con más de 74.000 en el Estadio La Cartuja de Sevilla en 2022".

Por su parte, el Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) trasladó este lunes su felicitación institucional al cantante y destacó que este galardón supone "un motivo de enorme satisfacción para el municipio", que ve reconocido a "uno de sus hijos más ilustres" por una trayectoria artística "consolidada a nivel nacional e internacional, forjada desde el talento, el esfuerzo y la constancia".

El hecho de que Manuel Carrasco sea además el encargado de interpretar el Himno de Andalucía durante la gala institucional del 28 de febrero "añade la guinda" a un reconocimiento que el municipio "vive como propio", destacaba el alcalde, Jenaro Orta quien añadió que para él era "un orgullo compartir estos momentos de alegría que hemos recibido todos los ciudadanos de Isla Cristina porque es un premio muy merecido"

Manuel Carrasco nació en Isla Cristina (Huelva) en 1981 y ha consolidado una exitosa carrera musical como cantante y compositor. Algunas de sus canciones, como 'Mujer de las Mil Batallas', 'No dejes de soñar' y 'Bailar el viento', entre otras, forman ya parte del imaginario colectivo de una generación y son coreadas por miles de personas.

Carrasco es el artista nacional que ha logrado reunir a más espectadores en un concierto en España, en concreto, 74.345 personas en el estadio La Cartuja en Sevilla el 11 de junio de 2022 con 'Hay que vivir el momento'. Sin embargo, nunca se ha olvidado de su tierra natal, a la que dedicó el tema 'Ayer noche', acompañado de un videoclip rodado en Isla Cristina.