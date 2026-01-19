La capital cancela el acto de entrega de las Medallas de Huelva del día 23 tras el accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

Banderas a media asta en el Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha informado este lunes de que el acto institucional de entrega de Medallas y Distinciones de la Ciudad de Huelva, previsto para el próximo 23 de enero en el Gran Teatro, queda suspendido "hasta nuevo aviso" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en el que se vio afectado el Alvia Madrid-Huelva.

Así, en un comunicado, el Consistorio onubense ha señalado que "en cuanto se determine una nueva fecha de celebración" será comunicado "oportunamente" por los mismos canales.

Finalmente, desde el Ayuntamiento de la capital se ha agradecido "la comprensión" de la ciudadanía ante esta circunstancia, toda vez que ha subrayado que queda "a su disposición para cualquier aclaración".

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial han decretado tres día de luto oficial por víctimas ante la tragedia ocurrida en el accidente ferroviario registrado en la provincia de Córdoba, de este modo, se ha cancelado la agenda, las banderas permanecerán a media asta y se suspende la agenda institucional y la participación de Huelva en Fitur.