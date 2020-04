Caraballo ve "bien" el plan de desescalada del Gobierno y avisa a Moreno que "cuidado con los experimentos" en Huelva

HUELVA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, ha asegurado este miércoles que le parece "bien" el plan de desescalada planteado por el Gobierno porque se basa en dos condiciones de importancia como "seguir protegiendo la salud pública y recuperar cuanto antes la vida ciudadana".

No obstante, Caraballo ha hecho alusión a las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha indicado que en Andalucía hay en este momento dos provincias que están en condiciones de afrontar la fase 1, como son Huelva y Almería, e incluso alguna comarca, de manera que podrían ser "una experiencia piloto".

En declaraciones a Europa Press, Caraballo ha remarcado que le parece "bien" el plan de desescalada propuesto por el Ejecutivo central porque entiende que se tiene que hacer en función de los territorios. Por ello, si se decide empezar por Andalucía, ha subrayado que "pueden contar con la Diputación y con todos los ayuntamientos pero cuidado con los experimentos", ha avisado.

De este modo, el presidente de la Diputación ha subrayado que "hay que contar siempre con los ayuntamientos porque muchos de ellos en esta provincia no tienen recursos ni personal y ellos son los que conocen la realidad del territorio". A su juicio, "no se puede exigir a los ayuntamientos lo que no tienen".

Ante esto, Caraballo ha pedido "tranquilidad" en el proceso, que sea "consensuado con los ayuntamientos" y que contemple "medidas de seguridad para garantizar la salud de todos porque no podemos recaer en la pandemia", algo que sería "nefasto" para la provincia.