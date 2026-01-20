Cartaya (Huelva) guarda minuto de silencio a la espera de la recuperación de dos vecinas ingresadas

Minuto de silencio en Cartaya por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). - AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

CARTAYA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) ha convocado este martes un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) a la espera de la recuperación de dos vecinas del municipio que siguen hospitalizadas.

Según ha indicado el Consistorio cartayero en una nota de prensa, la concentración silenciosa ha sido presidida por el alcalde, Manuel Barroso, y ha contado con la asistencia de la Corporación Municipal y de numerosos vecinos y colectivos.

De esta forma, Manuel Barroso ha señalado que quería solidarizarse y trasladar su consternación y "profundo pesar" a las familias de las víctimas. "Y todo nuestro apoyo y cariño a las personas que han resultado heridas, a las que transmitimos nuestros deseos de una pronta recuperación", ha subrayado.

Además, el regidor local ha tenido también palabras de ánimo para las dos vecinas de la localidad que permanecen ingresadas en centros hospitalarios de Córdoba, "a las que deseamos de corazón una pronta mejoría para que puedan volver a casa lo antes posible".

Las banderas ondearán a media asta en el Edificio Consistorial, en señal de duelo, desde este martes hasta el próximo jueves, de este modo, el Ayuntamiento se suma a los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, un duelo que, ha señalado el primer edil "se hace especialmente duro en la provincia de Huelva, porque son muchos los municipios onubenses, incluida la capital, que hoy lloran la pérdida de sus vecinos y vecinas".

Ha recordado que en señal de duelo con toda la provincia de Huelva, "se han suspendido los actos festivos en honor a nuestro Patrón, San Sebastián, y también la presencia institucional de Cartaya en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid esta semana", y ha agradecido "la presencia aquí de muchos cartayeros y cartayeras que han dejado constancia de la "solidaridad y el apoyo de la sociedad a las familias y personas afectadas".