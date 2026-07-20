La Casa Colón de Huelva reabre sus puertas tras su restauración integral

Reinauguración de la Casa Colón de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa Colón ha iniciado este lunes una nueva etapa tras culminar su restauración integral con un acto institucional presidido por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en el que han participado representantes del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la empresa adjudicataria Sorigué y numerosos representantes institucionales, sociales y culturales.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la intervención convierte al emblemático edificio en el eje del proyecto turístico 'Huelva, The British Legacy', reforzando su papel como "espacio de referencia" para la actividad cultural, congresual y la promoción turística de la ciudad.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que "no se inaugura únicamente un edificio restaurado; sino que se abre una nueva etapa para Huelva". "La Casa Colón vuelve a convertirse en uno de los grandes símbolos de la ciudad y en la puerta de entrada a una forma de entender nuestro patrimonio como motor de desarrollo, de cultura y de oportunidades".

Miranda ha destacado que "las ciudades también cuentan su historia a través de sus edificios y pocas construcciones representan mejor la identidad de Huelva que la Casa Colón". "Recuperarla significa conservar nuestra memoria, pero también invertir en el futuro de la ciudad".

La primera edil ha subrayado que esta actuación "no es un proyecto aislado, sino una pieza fundamental de una estrategia mucho más amplia con la que se está recuperando y poniendo en valor el legado británico como uno de los grandes elementos diferenciales de Huelva".

Asimismo, la alcaldesa ha agradecido "el compromiso y la colaboración de todas las administraciones y de la Unión Europea, cuya financiación a través de los fondos Next Generation ha hecho posible esta actuación, así como a Sorigué, los equipos técnicos, arquitectos, restauradores y los profesionales municipales que han hecho realidad un proyecto de enorme complejidad".

Finalmente, Pilar Miranda ha asegurado que "Huelva vive uno de los momentos más ilusionantes de su historia reciente". "Estamos recuperando nuestro patrimonio, modernizando nuestros espacios públicos, impulsando la innovación y reforzando nuestra oferta cultural y turística".

RESPALDO INSTITUCIONAL

Por otro lado, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha destacado que "se entrega a la ciudadanía un icono arquitectónico, un edificio que es el corazón de Huelva y que representa una apuesta firme por la conservación de nuestro patrimonio, de nuestro legado británico y de una identidad local que nos distingue y nos hace más fuertes".

Rico ha subrayado que la rehabilitación de la Casa Colón es "el resultado de una apuesta coral entre administraciones", recordando que la actuación se ha financiado íntegramente con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Huelva, The British Legacy'.

Asimismo, ha asegurado que este proyecto permitirá "fortalecer el destino Huelva mediante un modelo de turismo singular, sostenible e inteligente".

Por su parte, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, ha puesto en valor "el trabajo compartido entre administraciones que ha hecho posible una de las actuaciones de recuperación patrimonial más importantes desarrolladas en Huelva en los últimos años".

Herrera ha destacado que la rehabilitación de la Casa Colón supone "devolver a los ciudadanos una parte esencial de su identidad y recuperar un legado británico profundamente arraigado en la historia de Huelva, convirtiéndolo además en un recurso turístico de primer nivel capaz de situar a la ciudad en el mapa de un turismo de excelencia, cultural, sostenible y de calidad".

Por otro lado, el director de Sorigué, Alberto Dueñas, ha afirmado que "ha sido un verdadero orgullo participar en una actuación que ha supuesto mucho más que una rehabilitación, porque hemos contribuido a conservar uno de los grandes símbolos de la ciudad de Huelva".

UNA NUEVA ETAPA

La rehabilitación integral de la Casa Grande de la Casa Colón supone la recuperación de uno de los edificios "más representativos del patrimonio histórico, arquitectónico y sentimental de Huelva". En este sentido hay que recordar que se trata de un proyecto que fue licitado en septiembre de 2025, adjudicado e iniciado las obras en noviembre de 2025 y finalizado en julio de 2026 cumpliendo de manera impecable los 8 meses de plazo de ejecución.

Construido en 1883 como Gran Hotel Colón para albergar a los directivos de la Rio Tinto Company Limited, el edificio ha acompañado durante casi siglo y medio la evolución de la ciudad hasta convertirse en uno de sus principales referentes institucionales y culturales. La actuación presentada hoy permite conservar su extraordinario valor patrimonial al tiempo que adapta el inmueble a las necesidades del siglo XXI, dotándolo de nuevos espacios destinados a la promoción turística, la actividad cultural, la celebración de eventos y la interpretación del patrimonio histórico de Huelva.

La intervención ha supuesto una renovación integral de la Casa Grande, incorporando importantes mejoras en materia de eficiencia energética, accesibilidad, sostenibilidad y digitalización, que permitirán ampliar notablemente sus posibilidades de uso y mejorar la experiencia tanto de los ciudadanos como de los visitantes.

Entre las actuaciones destacan la rehabilitación de la envolvente del edificio; la restauración de ventanas, pórticos y elementos patrimoniales; la renovación de los sistemas de climatización e iluminación mediante tecnología de alta eficiencia energética; la modernización de las instalaciones eléctricas; la adecuación del Salón de Chimeneas como espacio polivalente para congresos, presentaciones y eventos; la creación de una nueva Oficina de Turismo Inteligente; la incorporación de nuevos espacios expositivos y culturales; así como importantes mejoras en materia de accesibilidad universal.

Además, dos nuevos centros de interpretación que albergará la primera planta, dedicados al propio edificio de la Casa Colón y al Legado Británico, concebidos como espacios museográficos contemporáneos que combinarán recursos tradicionales con tecnologías inmersivas, realidad aumentada y contenidos audiovisuales para acercar al visitante la historia de Huelva desde una perspectiva innovadora y accesible.

La pieza central de la estrategia 'Huelva, The British Legacy' La restauración de la Casa Colón constituye una de las principales actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Huelva, The British Legacy', impulsado por el Ayuntamiento de Huelva para convertir el legado británico en "uno de los grandes elementos diferenciales de la oferta turística de la ciudad".

Junto a la rehabilitación de la Casa Colón, esta estrategia contempla actuaciones como la recuperación del Cementerio Británico, la creación de una Oficina de Turismo Inteligente con inteligencia artificial y atención multilingüe disponible las veinticuatro horas del día, la puesta en marcha del Club de Producto 'Legado Británico', la celebración anual de la Feria del Legado Británico y el desarrollo de nuevos productos culturales y turísticos capaces de posicionar a Huelva como un destino singular dentro del panorama nacional e internacional.

Las obras de reforma integral de la Casa Grande han contado con una inversión de 1.810.072,95 euros, financiada a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Andalucía 'Huelva, The British Legacy', integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU, con la colaboración de la Junta de Andalucía.