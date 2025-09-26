CCOO y Ayuntamiento de Nerva (Huelva) analiza la situación actual de la plantilla municipal

NERVA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del sindicato provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Huelva, Marisol Tortosa, ha mantenido una reunión con el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Nerva, encabezado por el alcalde, José Luis Lozano, para analizar la situación actual de la plantilla municipal.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, se trata de una primera toma de contacto institucional tras los nuevos nombramientos a la que también se ha invitado al secretario general del PSOE de Nerva, José Manuel Domínguez, como representante legal del partido que gobierna en coalición con Xnerva.

En la reunión, mantenida en el Ayuntamiento de Nerva, se ha abordado la "preocupación" existente en la plantilla de laborales y funcionarios de la administración local por "la inestabilidad que podría provocar la baja por enfermedad de la nueva interventora, que desde su incorporación ha venido desarrollando sus funciones de forma telemática".

En este sentido, Tortosa ha pedido al alcalde que actúe "antes de que esta situación vaya a mayores", llegándole a proponer alguna vía de solución.

Por su parte, el primer edil nervense le ha asegurado que el equipo de Gobierno está trabajando en diferentes vías de solución al respecto sobre esta cuestión, pero que "la complejidad del Ayuntamiento de Nerva es mayúscula, pudiéndose acrecentar próximamente con problemas de falta de liquidez económica". Por lo que ha pedido al sindicato "comprensión y ayuda para intentar encontrar vías alternativas".

Por último, la sindicalista ha puesto en valor la plantilla de laborales y funcionarios con los que cuenta la administración local de Nerva que diariamente sacan adelante su trabajo "pese a los innumerables problemas económicos a los que se enfrenta su Ayuntamiento".