CCOO lamenta que en Huelva "30 profesionales del Infoca siguen sin ser contratados mientras aumentan los incendios"

Efectivos del dispositivo de extinción del incendio forestal declarado el pasado lunes en el municipio onubense de Villanueva de los Castillejos. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Huelva ha mostrado este miércoles su "profunda preocupación" por el "incremento" de incendios forestales que se registran en la provincia desde el inicio de la temporada de máximo riesgo, activada por la Junta de Andalucía el pasado 1 de junio, y critica que "más de 30 profesionales del Infoca siguen sin ser contratados mientras aumentan los incendios en la provincia".

Así lo ha manifestado el sindicato en una nota, en la que señala que "en apenas unos días se han producido hasta una decena de incendios en territorio onubense y cerca de 60 en lo que va de año", el último el ocurrido en Villanueva de los Castillejos y que afecta también a San Bartolomé y Gibraleón.

Ante esta situación, la secretaria general del sindicato provincial de Industria de CCOO Huelva, María Teresa Pulido, ha señalado que quieren "reconocer el enorme esfuerzo y profesionalidad de los trabajadores del Infoca", que están desarrollando "una labor fundamental para proteger nuestros montes y a la ciudadanía". "Sin embargo, esta situación exige un refuerzo urgente de los recursos humanos y materiales del dispositivo", ha dicho.

La sindicalista advierte de que los retenes de extinción "deberían estar compuestos por siete personas, tal y como se viene reivindicando desde hace años, pero actualmente muchos de ellos están operando con tan solo cinco efectivos". "Una reducción que repercute directamente en la capacidad de respuesta y en la seguridad de quienes intervienen en primera línea frente al fuego", ha remarcado.

Asimismo, Pulido denuncia que "numerosos vehículos contra incendios están funcionando con un único conductor, cuando por motivos de seguridad y prevención deberían contar con dos profesionales habilitados". Una situación que, ha afirmado, "incrementa los riesgos durante las largas jornadas de trabajo y en intervenciones que exigen máxima atención y coordinación", a lo que "se suma la falta de equipos de protección y vestuario suficientes".

El sindicato lamenta que el personal "dispone de ropa de intervención limitada para afrontar una campaña que se prolonga durante meses, mientras que tampoco se ha renovado el contrato de limpieza y mantenimiento especializado de estos equipos, una cuestión fundamental desde el punto de vista preventivo y de salud laboral".

En este sentido, CCOO Huelva señala además que, "mientras la provincia afronta un importante incremento de incendios forestales, existen más de 30 profesionales del dispositivo Infoca pendientes de contratación en Huelva" y considera "incomprensible" que "se mantengan efectivos disponibles fuera del operativo, es decir, sin contratar mientras se solicita la intervención de la UME, para hacer frente a las emergencias".

Para CCOO, la "prioridad" debe pasar por "la incorporación inmediata de estos trabajadores, reforzando así la capacidad de prevención, vigilancia y extinción de incendios en la provincia". Igualmente, señala como "preocupante" la situación de la plantilla durante los episodios de emergencia y subraya que ha tenido "conocimiento" de jornadas "que llegan a prolongarse hasta las 20 horas diarias y de dificultades para respetar los descansos establecidos en los cuadrantes de trabajo".

"Una realidad que, además de afectar a la salud de los trabajadores, puede comprometer la seguridad de las intervenciones y todo por no incorporar a todos los efectivos del Infoca", señala Pulido que reclama a la Junta "una apuesta decidida por la prevención, la contratación de personal y la mejora de las condiciones laborales de quienes cada día están en primera línea defendiendo nuestro patrimonio natural y la seguridad de todos los onubenses".

Finalmente, señala que "no podemos combatir incendios cada vez más complejos con menos medios humanos; proteger nuestros montes pasa también por proteger a quienes los defienden", por lo que reclama a la Junta "que incorpore a todos los efectivos actualmente inactivos y que se apruebe un refuerzo urgente, con partida presupuestaria para aumentar los recursos del Infoca, que se cubran inmediatamente las vacantes, que se respete los descansos y las condiciones laborales, así como más recursos para las tareas de prevención y mantenimiento de los montes públicos" que considera la "causa principal de lo que está ocurriendo".

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)