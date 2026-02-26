CCOO lamenta una nueva muerte laboral y exige responsabilidades ante "el alarmante índice de siniestralidad" en Huelva

Concentración a las puertas de CCOO por el trabajador fallecido en mina Magdalena (Huelva). - CCOO

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Huelva ha trasladado su "más profundo" pésame a la familia, amistades y compañeros del trabajador fallecido este miércoles en la mina Magdalena, en Almonaster la Real, mientras desempeñaba su jornada laboral, toda vez que han exigido responsabilidades ante "el alarmante índice de siniestralidad".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, la información trasladada por la empresa Sandfire Matsa señala que el accidente se produjo en el interior de la explotación minera, activándose el protocolo de emergencias y dando aviso al 112 y a las autoridades competentes. El trabajador pertenecía a la empresa colaboradora Construcciones Mary.

Con esta nueva tragedia, según ha incidido CCOO, ya son tres las personas trabajadoras fallecidas en la provincia de Huelva en lo que va de año, lo que sitúa a Huelva como "la provincia con mayor índice de siniestralidad laboral de toda Andalucía, liderando el número de muertes en relación con su población trabajadora".

Por ello, el sindicato ha alertado de esta "dramática situación" y, a su juicio, responde, "en demasiadas ocasiones, a una insuficiente cultura preventiva en nuestro tejido empresarial". "La inversión en prevención de riesgos laborales no puede seguir considerándose un gasto, sino una inversión imprescindible para proteger la seguridad, la salud y la vida de las personas trabajadoras", han abundado.

"Asimismo, queremos recordar que desde la reapertura de la actividad minera en 2007 en las instalaciones de Matsa, al menos siete personas han fallecido en estas explotaciones. En su momento, CCOO ya denunció ante la Inspección de Trabajo, la Fiscalía y la Junta de Andalucía posibles deficiencias en materia preventiva", han detallado.

Ante este nuevo fallecimiento, CCOO ha vuelto a poner los hechos en conocimiento de la Junta de Andalucía para que se investigue "si ha existido una falta de medidas preventivas por parte de la empresa contratista" y si el obligatorio plan de coordinación empresarial "ha funcionado correctamente o ha existido algún tipo de incumplimiento entre la empresa principal y la subcontrata".

"Exigimos que se depuren todas las responsabilidades que correspondan. La administración autonómica tiene una responsabilidad directa en la vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención en las explotaciones mineras, y no puede permanecer impasible ante el grave problema de siniestralidad que sufre nuestra provincia. La pérdida de una vida en el trabajo no puede normalizarse", han criticado.

Por ello, desde CCOO Huelva han reiterado su "compromiso firme" en la defensa de la seguridad y la salud laboral y seguirán movilizándose y denunciando "cualquier incumplimiento que ponga en riesgo la vida de las personas trabajadoras".