CCOO y Subdelegación tratan la situación de los trabajadores del sector agrario de Huelva

HUELVA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, junto con el secretario general de la Federación de Industria de Andalucía, José Hurtado, han mantenido un encuentro con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, en el que han abordado diferentes temas relacionados con la situación laboral a la que se enfrentan las personas inmigrantes que vienen a la provincia a trabajar en el sector agrario.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, en la reunión CCOO ha transmitido a la subdelegación "la necesaria modificación en algunas cuestiones de la orden GECCO, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones para el contingente marroquí que viene España a fin de que se respeten sus derechos".

"No es lo deseable, ni lo lógico que estas mujeres que vienen trasladadas de otro país no se les garantice el cien por cien de la jornada laboral. Si no hay trabajo suficiente para garantizar todos los días de trabajo, quizás no sea necesario un contingente tan alto pero no es muy razonable que se pida aumentar el contingente y no se les garantice todos los días de trabajo", han señalado desde el sindicato.

Por otra parte, los representantes sindicales también le han mostrado su "preocupación" con respecto a que "haya trabajadores a los que ni las empresas, ni los mediadores financiados por subvenciones públicas por la Junta de Andalucía, les acompañen a realizar un trámite tan básico como abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria".

"Este hecho, que no parece de relevancia, es fundamental para que una trabajadora pueda acceder a las prestaciones de la seguridad social cuando se está de baja médica. Por el contrario, hay zonas en la provincia en las que el sistema de abono de salarios se da por una tarjeta monedero. Este sistema de pago no está asociado a ninguna cuenta bancaria por lo que cuando una trabajadora solicita la prestación, como no hay cuenta corriente, la seguridad social la niega", han abundado.

Por otro lado, en el encuentro la organización sindical ha podido corroborar que los trabajadores que repiten deben venir contratados como fijos-discontinuos tal y como "obliga la reforma laboral", según ha informado la subdelegada, quien a su vez ha afirmado "que se va a aprobar un contingente de 15.000 personas trabajadoras de Marruecos, así como otras procedentes de Honduras y Ecuador".

Por otra parte, desde este sindicato se ha abordado la inversión que va a hacer el Gobierno de España a través de la Agenda 2030 para erradicar los asentamientos chabolistas. Una partida que es "muy necesaria y que ha asumido el ejecutivo nacional pese a ser competencia, municipal y autonómica para erradicar asentamientos y facilitar una vivienda digna a las personas que vienen a nuestro país a trabajar", han señalado.