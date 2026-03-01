El Centro de la Comunicación de Huelva convoca un concurso de diseño de postales bajo la temática 'Hermida y la Luna'

Archivo - Colección 'Hermida y la Luna' relativa al Centro de la Comunicación Jesús Hermida. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva ha puesto en marcha una nueva iniciativa para homenajear al comunicador onubense al que debe su nombre. Concretamente, se trata de la convocatoria de un concurso de diseño de postales para escolares de todo el mundo bajo la temática 'Hermida y la Luna'.

Tal y como ha emitido el Consistorio local, esta cita está enmarcada dentro de un taller un taller introductorio al arte postal ('mail art'), que se celebrará el próximo miércoles, 11 de marzo, en sus instalaciones en horario de 17,30 a 20,30 horas y para el que ya están abiertas sus inscripciones gratuitas para todos los públicos a partir de once años.

En contexto, el taller será impartido por el artista visual Javier Seco, quien guiará a las personas participantes a través de referencias históricas y visuales del movimiento y coordinará la realización de una obra original que podrá presentarse a la convocatoria internacional 'Hermida y la Luna'. Tanto los trabajos que se realicen durante el taller como los que se reciban del resto del mundo formarán parte de una exposición colectiva prevista para el mes de julio.

El arte postal, también conocido como 'mail art', es una forma de creación artística en la que cualquier persona, tenga o no formación previa, utiliza el sistema de correo como medio de expresión y comunicación.

Esta disciplina consiste en el envío de postales, collages, sobres intervenidos, sellos u otros objetos creativos, transformando cada pieza enviada en una obra única. Surgido en la década de 1960 como una manera de romper con el mercado del arte tradicional y fomentar el intercambio libre entre creadores de todo el mundo, el movimiento tuvo entre sus principales impulsores al artista estadounidense Ray Johnson, considerado fundador de la red internacional de 'mail art' que continúa activa en la actualidad.

El Centro se suma así a este movimiento artístico un convoca un taller que ofrecerá una primera aproximación práctica y teórica del 'mail art', tomando como punto de partida la efeméride de la llegada del hombre a la Luna y el papel desempeñado por el periodista onubense Jesús Hermida en la retransmisión en español de este acontecimiento histórico para RTVE.

Las inscripciones para participar en el taller permanecerán abiertas hasta completar aforo y los materiales necesarios serán aportados por la organización. Las personas interesadas pueden formalizar su participación a través de 'https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh05_3hOtIpVzxSK5H...'.

Esta convocatoria, promovida por el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, tiene como objetivo "divulgar la figura y la trayectoria del periodista onubense con una dimensión internacional". Las obras deberán presentarse en formato de tarjeta postal, con un tamaño máximo de 17 por doce centímetros. La técnica será libre, sin volumen, y cada autor podrá enviar un máximo de dos trabajos. Asimismo, será imprescindible incluir dirección postal y correo electrónico y no se admitirán obras digitales enviadas por correo electrónico.

La fecha límite de recepción de trabajos será el 26 de junio de 2026. Las obras no serán objeto de selección ni tendrán valor comercial ni devolución y, tras la exposición, pasarán a formar parte del archivo del Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Todos los participantes recibirán información digital sobre la muestra. Los envíos deberán remitirse a la convocatoria 'Hermida y la Luna', y a la dirección del Centro de la Comunicación Jesús Hermida, situado en Avenida Presidente Adolfo Suárez, 1, 21001 Huelva, España.

Tanto las inscripciones al taller como toda la información detallada puede consultarse en la web 'centrojesushermida.huelva.es'. Además, el jueves, 12 de marzo, a las 19,00 horas, el artista visual Javier Seco presentará su libro 'Modelación sin límites', una publicación de poesía visual que recoge las obras de este autor, caracterizadas por el compromiso con su entorno y con el mundo.