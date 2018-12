El Centro de Transfusión de Huelva registra durante este año casi 18.600 donaciones de sangre y plasma

Publicado 25/12/2018 15:41:20 CET

El centro comercial Holea acogerá una colecta el día 31, al igual que hizo este lunes, para contribuir al abastecimiento de sangre

HUELVA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha registrado en lo que va de año, a falta de unos pocos días para su finalización, un total de 18.592 donaciones, de las que 17.365 han sido de sangre y 1.227 de plasma, cifras que permiten mantener la tasa global de donación en la provincia onubense en 37 donaciones por cada 1.000 habitantes, la tercera más alta de Andalucía.

Según han informado a Europa Press desde la Delegación de Salud, en 2018 se han contabilizado en Huelva 1.839 nuevos donantes y la actividad del centro se ha completado con la extracción de 1.124 muestras para el registro de nuevos donantes de médula ósea.

Asimismo, desde la Administración de salud han transmitido su agradecimiento a todas las personas que apoyan esta práctica solidaria, que consideran indispensable para garantizar que los hospitales puedan desarrollar su actividad asistencial y atender a la población con total normalidad, lo cual posibilita que puedan llevarse a cabo todos los actos médicos y quirúrgicos que precisan de componentes sanguíneos.

En este sentido, hay que recordar que los hospitales onubenses necesitan diariamente un mínimo de 80 bolsas de sangre para sus pacientes, una demanda que se ha incrementado en los últimos años a raíz de la implantación de técnicas quirúrgicas más avanzadas, el envejecimiento de la población y los accidentes de circulación.

Los onubenses que quieran donar pueden acudir al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9,00 a 21,00 horas y los sábados de 10,00 a 13,00 horas, para facilitar así la donación a los ciudadanos tras la jornada laboral o incluso en fin de semana. A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía.

REQUISITOS PARA DONAR

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida. Los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo, si bien por las especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo.

Además, cabe recodar que las mujeres pueden donar tres veces al año como máximo mientras que los hombres pueden hacerlo cuatro. No obstante, en ambos sexos es necesario dejar pasar dos meses, como mínimo, entre una donación de sangre y la siguiente.

La población que desee conocer el horario y lugar de las colectas que se realizan a través de las unidades móviles del Centro de Transfusión pueden hacerlo en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), disponible en internet en la dirección 'www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud', visitando en concreto un apartado específico denominado 'Donar sangre', así como mediante la aplicación para móviles 'Dona Sangre Andalucía', que se puede descargar en Google Play Store y en App Store o directamente en el buscador indicando 'Dona Sangre Andalucía'.

Para obtener más información sobre las diferentes colectas, los horarios o resolver cualquier duda del proceso de donación, se puede consultar también la página de Facebook DonantesHuelva ('www.facebook.com/DonantesHuelva'), el Twitter @DonantesHuelva o llamar al teléfono 959 016 023.

COLECTA EN CENTRO COMERCIAL HOLEA

El centro comercial Holea acogerá el próximo 31 de diciembre una extracción colectiva de sangre de la mano del Centro de Área de Transfusión Sanguínea del recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, como ya hizo durante la mañana de este lunes, para contribuir a abastecer las necesidades de sangre de la comunidad, más acuciantes aún en estas fechas.

La campaña, que se ubicará en la planta baja del centro, junto al punto de atención al cliente de Holea, será de 10,00 a 14,00 horas y está dirigida a los trabajadores del centro y a todos los clientes que quieran colaborar de forma altruista con esta iniciativa.

Es la tercera vez que el centro comercial Holea acoge una extracción colectiva de sangre desde que abrió sus puertas, en una acción que forma parte de las iniciativas que el centro desarrolla dentro de su responsabilidad social corporativa y su implicación en la mejora del entorno onubense.