El CES ve "imposible" cuantificar pérdidas aún pero cree que el sector hostelero de Huelva "será el que sufra más"

HUELVA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva (CESpH) cree que el sector hostelero es "el que más va a sufrir" en la provincia la crisis derivada de la pandemia del coronavirus aunque, de momento, considera "imposible" cuantificar las pérdidas".

Así lo ha indicado a Europa Press su presidente, Juan José García del Hoyo, que ha precisado que "el comercio en general va a notar las pérdidas, menos el de la alimentación, que ahora mismo está vendiendo mucho por el miedo generalizado".

"El comercio lo está pasando mal, pero la hostelería lo va a pasar peor" ya que "me temo que la Semana Santa no se va a celebrar y eso lo van a notar los bares y restaurantes".

Del Hoyo ha indicado que las medidas que se están tomando "hace imposible que ahora mismo nos reunamos, aunque teníamos pendiente hacer un informe en el que íbamos a tratar justamente la afección del coronavirus" pero "no nos ha dado tiempo, ya que nuestra oficina está cerrada por las medidas preventivas de Diputación".

Cuestionado por la posibilidad del cierre de los bares, Del Hoyo ha señalado que "las medidas higiénicas y sanitarias que ha planteado el Gobierno hacen pensar que tengan que acabar cerrando unos días si no se consigue controlar pronto el contagio" ya que "es imposible atender a un cliente manteniendo la distancia de seguridad" y cree que "de aquí a una semana va a haber medidas más drásticas".

En este sentido, Del Hoyo teme se pueda llegar a la determinación de que los ciudadanos "se queden en casa" como está pasando en Italia porque "no se está cuantificando muy bien cuál es el efecto que tiene esto, no por el número de muertes, sino por el contagio que es de un efecto multiplicador brutal".

A este respecto, el presidente del CESpH ha apuntado que "si no aparecen los síntomas hasta los diez días y tomas contacto con, al menos cinco personas al día, y esas personas con otras cinco y al final resulta que estás contagiado, eso se multiplica rápidamente", esto es "desde el punto de vista estadístico" ya que "es un efecto que es una progresión geométrica y matemática de base cinco o diez y aunque tu cierres todo, esas personas ya tienen el virus".

En este sentido, Del Hoyo ha puesto como ejemplo el cierre de los centros educativos en Madrid "cierran las universidades y cierran también los colegios mayores y las personas que son de fuera se vuelven a sus casas del resto de España. Y eso es lo que está pasando con el caso de la capital española, que desde allí se está extendiendo el virus al resto de provincias" porque "si hay 30.000 alumnos de fuera y uno de cada 100 alumnos es portador del virus, la expansión continúa".

Además, el presidente del CESpH cree que esto irá a más durante "al menos mes y medio o dos meses" ya que "en Italia aún no se ve punta y las medidas que han tomado son muy drásticas y en China han tardado en controlarlo dos meses", además de que "esto ya no es una cuestión de contacto, sino de conectividad, algo que antes no existía. Ahora coges un vuelo y te vas a cualquier parte y la epidemia se expande y se convierte en pandemia. Esto antes no pasaba porque no existían tantos medios".

A pesar de ello, Del Hoyo ha mandado un mensaje de "calma" ya que subraya que "el proceso de contagio se va a ralentizar" porque "al estar la gente menos expuesta puede haber un cierto control" y subraya que "esto es una cuestión de responsabilidad individual también y los ciudadanos tenemos que tomar conciencia del problema y aplicar las medidas correspondientes".