El CEUS de Moguer (Huelva) acogerá ensayos de SIRTAP de Airbus y Flyox I, primer gran apagafuegos no tripulado de España

HUELVA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados de Moguer (Huelva), el CEUS, perteneciente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), acogerá durante los primeros meses de 2026 las pruebas del SIRTAP de Airbus Defence and Space; previsiblemente en 2027, el Eurodrone; y los ensayos de vuelo del Flyox I, el primer gran apagafuegos no tripulado que va a operar en España.

Según recoge un artículo de la Revista Española de Defensa que edita el Ministerio de Defensa, consultada por Europa Press, donde se realiza un balance del primer año del CEUS, se destaca que gracias a estas instalaciones, "España dispone por primera vez de las instalaciones adecuadas para que los programas de los RPAS pueden completar las últimas etapas de su desarrollo antes de entrar en servicio".

Al respecto, destaca, por un lado, el Milano del INTA, que realiza sus pruebas desde principios de 2025 en el centro, pero durante los primeros meses de este 2026 se iniciarán los ensayos del SIRTAP de Airbus Defence and Space. Ambos son drones tácticos de Inteligencia, Vigilancia, Localización de Objetivos y Reconocimiento (ISTAR, por su acrónimo inglés) para las Fuerzas Armadas diseñados íntegramente en España.

Por otro lado, en el artículo se menciona que también durante este año que acaba de iniciarse el CEUS acogerá también los ensayos de vuelo del Flyox I, "el primer gran apagafuegos no tripulado que va a operar en España", según indica en el revista el indica el jefe del Centro de Ensayos del CEUS, el coronel José Antonio Quesada.

Se trata de un dron anfibio de patente nacional de la compañía Singular Aircraft que opera como un UAV de 4.000 kilos de peso, tiene 14 metros de envergadura y once de longitud, y despega y toma con una carga útil de más de 1,8 toneladas en el agua y en pistas preparadas o no, como la que se ha trazado en paralelo al vial de ensayos pavimentado del nuevo centro.

Por otra parte, en la revista se menciona que el CEUS es también la base de operaciones de la Plataforma Aérea de Investigación (PAI) tripulada del INTA, "un C-295 que ha cambiado su función de avión de transporte por la de 'laboratorio volante' para realizar estudios y análisis atmosféricos, medioambientales, de teledetección y observación de la Tierra", explica Luis Francisco Otero, encargado de los trabajos de mantenimiento y seguridad de la aeronave.

No obstante, el CEUS "no puede entenderse sin el centro de Experimentación del Arenosillo (CEDEA), que también dirige el coronel Quesada. El CEDEA destaca también por sus estudios en el ámbito de las energías renovables y de la transformación de las fotovoltaicas en hidrógeno. Desde hace décadas, además, se sitúa a la vanguardia de los ensayos de sistemas tripilados remotamente de pequeño y mediano tamaño aéreos, terrestres y navales.

"El CEUS ha venido a complementar todas las capacidades del Arenosillo e, incluso, a aumentarlas", explica el coronel Quesada. Para ello dispone de un área trazada a modo de L por una calle de rodaje de 536 metros de longitud y un vial pavimentado de 2.000 que permite operar UAS de hasta 25 toneladas de peso máximo al despegue.

Gracias a estas características, como se avanza en el artículo, el CEUS podría ser el escenario de las pruebas del Eurodrone, a partir de 2027, una vez superadas las pruebas en tierra del prototipo que ya ha comenzado a construirse el pasado mes de octubre, tras la Revisión Crítica de Diseño.

No obstante, desde su inauguración, en octubre de 2024, el centro ha acogido el vuelo del Tarsis, de la compañía española AERTEC DAS, integrada en Indra. Una aeronave de 75 kilos cuyas pruebas de vuelo y certificación se realizaron en el marco de la campaña promovida por el Programa Rapaz del Ministerio de Defensa, enfocado a dotar a las Fuerzas Armadas de drones de hasta 150 kilos.

"En estos momentos priorizamos el uso de nuestras infraestructuras para el desarrollo de los programas del INTA y del Ministerio de Defensa", indica el coronel Quesada en la revista, anticipándose a la "amplia lista de espera que ya comienza a configurarse, debido al gran número de solicitudes recibidas en el CEUS de empresas del sector interesadas en aprovechar todos los servicios que ofrece".