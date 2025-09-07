La CHG convoca en Almonte (Huelva) la primera sesión de la Junta de Explotación de la masa de agua subterránea La Rocina

Archivo - Imágenes del Parque Nacional de Doñana. A 9 de abril de 2025 en Almonte, Huelva (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha convocado la primera sesión de la Junta de Explotación de la masa de agua subterránea La Rocina, que se celebrará en Almonte (Huelva) el próximo martes, 9 de septiembre.

Así lo ha dado a conocer este domingo la CHG en un comunicado en el que subraya que La Rocina es una masa de agua subterránea "crítica para el sostenimiento ambiental de Doñana". Declarada "en riesgo de no alcanzar el buen estado en agosto" de 2020, se hacía "necesario un 'Programa específico de Actuación', con arreglo a lo recogido en nuestro marco normativo de aguas", precedido por la constitución de la Comunidad de Usuarios de la Masa de Agua Subterránea (Cumas), "figura determinante en la utilización conjunta de las aguas en la masa", explican desde el organismo de cuenca.

El referido Programa de Actuación, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 19 de agosto y en la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir --'https://www.chguadalquivir.es/masas-de-aguas-en-riesgo'--, establece la creación de una Junta de Explotación para gestión de la masa de agua subterránea cuyas funciones son "el control de la ejecución del programa de actuación y la consecución de los objetivos medioambientales, así como elaboración de un informe anual de seguimiento".

La Junta de Explotación está compuesta por el Comisario de Aguas, que ostenta la Presidencia, personal técnico de la CHG, de la Comunidad Autónoma en el ámbito de la agricultura y medio ambiente e Instituto Geológico y Minero de España, miembros de la CUMA y representantes de entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales que sean integrantes del Consejo del Agua de la Demarcación y organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito geográfico de la masa.

Con el objetivo de "alcanzar el buen estado cuantitativo de la masa de agua subterránea", la Junta de Explotación es la que propone a la Junta de Gobierno de la CHG el volumen máximo de extracción anual, que "en cualquier caso no podrá superar la cifra de recursos máximos disponibles para el conjunto de todos los usos establecido en el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir".