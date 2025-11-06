Colegio de Médicos de Huelva pide a Carmelo Romero rectificar sus comentarios "ofensivos" sobre la gestión de cribados

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Huelva ha rechazado las declaraciones que ha calificado de "falsas" y "ofensivas" del senador del PP Carmelo Romero, quien "ha responsabilizado a los médicos de los problemas detectados en la gestión de los resultados del cribado del cáncer de mama". Ante estas afirmaciones, la institución ha exigido una rectificación.

En un comunicado, el Colegio ha expresado su sorpresa por las declaraciones del senador por Huelva, señalando que sus comentarios "han indignado profundamente a todo el colectivo médico" y los consideran "absolutamente inadmisibles, dado que atentan contra el honor, la reputación, la integridad y la credibilidad de toda una profesión".

A su juicio, "es totalmente impropio del cargo de un representante público de la provincia de Huelva realizar afirmaciones de este tipo, que desprestigian la reputación de la profesión médica". En este sentido, el Colegio ha manifestado que desea pensar que "sus palabras reflejan únicamente un desconocimiento sobre el tema, que se trata de un problema sistémico dentro de un proceso fundamentalmente administrativo, ajeno a la competencia clínica".

Asimismo, han subrayado que "arremeter contra los facultativos es socavar a quienes, con su esfuerzo diario, trabajan por la salud de la población". Por ello, han insistido en la necesidad de una rectificación, recordando que "la libertad de expresión tiene límites: debe respetar la verdad y el honor ajeno, algo que en este caso lamentablemente no se ha cumplido".