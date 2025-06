Las Colonias de Huelva gana un nuevo espacio público "hecho a la medida de sus vecinos"

HUELVA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Asociación de Vecinos Las Colonias, Honorio Rodríguez, han presidido el acto de inauguración del nuevo espacio público creado en el barrio mediante la peatonalización de la zona ocupada por la antigua Fábrica de Harina en la avenida Cristóbal Colón. Una actuación, según ha asegurado la primera edil, "hecha a la medida de los vecinos", ya que se ha adaptado el proyecto para incluir todas y cada una de sus demandas".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, Miranda ha señalado que "si de algo puede presumir Ayuntamiento y vecinos en esta obra, es del consenso y la participación de todos para inaugurar el mejor proyecto para el barrio", toda vez que ha asegurado que "desde el primer momento se ha trabajado unidos" para "reformar el proyecto, haciendo un seguimiento continuo de las obras, para incluir todas las mejoras propuestas por los vecinos".

"Mejoramos el proyecto con la inclusión de un parque infantil y otro biosaludable que no estaban previstos; hemos incorporado once plazas de aparcamiento; reubicado y reordenado la arboleda para facilitar a los bares la disposición de veladores; eliminado un quiosco de obra para dar más amplitud y permitir la celebración de fiestas y eventos; reparado el acerado de varias calles del entorno como la calle Virgen de Belén y la calle Rosita Barrios Balboa; repintado los pasos de cebra y la señalización horizontal de la zona; en definitiva, podemos celebrar que juntos hemos conseguido que Las Colonias cuente con un espacio público adaptado a sus necesidades", ha dicho.

En este sentido, Honorio Rodríguez ha recordado que Las Colonias, "al contrario que la mayoría de los barrios de Huelva, nunca ha contado con un espacio público de referencia para el esparcimiento y la convivencia vecinal" porque el urbanismo de finales del XIX y principios del XX "no se preocupaba por este tipo de dotaciones". "Unas dotaciones que ahora podemos disfrutar gracias a que antes se construyó un aparcamiento para asegurarnos no sólo de no perder, sino de ganar plazas, porque es nuestro principal problema en el barrio", ha añadido.

En este sentido, hay que recordar que antes de iniciar las obras de este espacio público, se construyó un aparcamiento compensatorio en la avenida Unión Europea, con más de cien plazas que luego se ampliaron en 18 plazas más, gracias a la eliminación de unos parterres.

El resultado es que el barrio de Las Colonias cuenta con una nueva plaza pública, un amplio espacio peatonal anexo a las edificaciones, con un parque infantil, otro biosaludable, zonas de estancia, de sombra y jardines para fomentar la convivencia y la vida en la barriada. Un nuevo espacio público y peatonal de calidad, con "muchas posibilidades y lleno de significado y sabor, porque el diseño ha tratado de recuperar la historia del barrio, evocando de manera simbólica la Fábrica de Harina antiguamente emplazada en esta avenida".

"Se trataba de rendir homenaje a ese patrimonio inmaterial, porque, aunque la fábrica desapareciera, todavía se encuentra muy presente en la memoria colectiva de Huelva y en especial de los vecinos de Las Colonias", ha comentado la alcaldesa.

Por ello, ese recuerdo está presente en la pavimentación mediante el uso de diferentes colores, con el adoquinado en forma de espina de pez, la vegetación, el mobiliario, equipamiento y las zonas ajardinadas y de juego para crear una imagen general "atractiva y contextualizada históricamente", para que los mayores de Las Colonias "se identifiquen y puedan asumir como algo propio, cedido a las nuevas generaciones".

La intención es que el nuevo espacio público se convierta en "un enclave referente" de la memoria colectiva de los ciudadanos, en homenaje al patrimonio industrial onubense y más concretamente, de los vecinos del barrio de las Colonias recordando el proceso productivo de la harina, para certificar que justo en ese lugar, estuvo la antigua fábrica de Harina M. Pérez de Guzmán.

La Peña flamenca de Las Colonias ha amenizado el acto de inauguración en el que han participado concejales de la Corporación Municipal, técnicos de Urbanismo y de la constructora responsable de las obras, asociaciones de vecinos de los barrios cercanos, la Hermandad de la Lanzada y asociaciones como Aonujer o Fibronuba, entre otros.