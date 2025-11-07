El Comité Andaluz de Derechos y Garantías del PP aprueba la expulsión del concejal tránsfuga de Punta Umbría (Huelva)

Archivo - Nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) tras el paso de Contreras del PP a UPU. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA - Archivo

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El Comité Andaluz de Derechos y Garantías del PP de Andalucía ha resuelto por unanimidad la expulsión del Partido Popular de José Luis Contreras tras la decisión "personal" de incorporarse a los independientes de Unidos Por Punta Umbría (UPU), que gobierna en el Ayuntamiento del municipio costero de Huelva.

Fue el pasado 6 de mayo cuando el Ayuntamiento anunció que este concejal del PP se sumaba al equipo de Gobierno del Consistorio puntaumbrieño y sería cuarto teniente de alcalde, asumiendo las delegaciones de Economía, Presidencia y coordinación de Concejalías de Barrio, así como pasaba a formar parte de la Junta de Gobierno Local.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, manifestó que se trataba de un día "tremendamente importante" para el municipio ya que con esta incorporación se ponía "fin" al "bloqueo al que nos tenía sometida la oposición, que estaba impidiendo que Punta Umbría avanzara y aprobara los proyectos que necesitan nuestros vecinos". De este modo, el primer edil se mostró "ilusionado" con "sacar a Punta Umbría del abandono al que le ha estado sometida durante tantos años".

Con la entrada del nuevo edil, se modificaron algunas de las delegaciones de los concejales del equipo de Gobierno. Así, Angustias Domínguez Villegas dejó de asumir Mercadillo, que la adquirió José Antonio González López. De otro lado, José Antonio Flores Belmonte dejaba Economía pero conservaba Hacienda; mientras Jimena Donoso soltaba Presidencia, asumida ya por José Luis Contreras Corrales. Igualmente, Enrique Orta dejó de ser cuarto teniente de alcalde y de formar parte de la Junta de Gobierno Local.

Tras las elecciones de mayo de 2023, el partido Unidos por Punta Umbría (UPU) consiguió ocho concejales, rozando la mayoría absoluta, ya que en este municipio se eligen a 17 concejales. Por su parte, tanto PSOE como PP obtuvieron cuatro ediles y Con Andalucía uno. Con esta incorporación UPU consigue la mayoría en el Ayuntamiento, mientras que el PP se queda con tres concejales.

HECHO DE "EXCEPCIONAL GRAVEDAD"

Según ha indicado el PP en una nota, la resolución disciplinaria califica de "excepcional gravedad" los hechos y sustentan la sanción de expulsión aprobada por el Comité Andaluz de Derechos y Garantías en la "deslealtad al partido y desobediencia a instrucciones de órgano del partido".

En la resolución se aprueba la expulsión del Partido Popular: "De conformidad con el artículo 16.3 de los Estatutos Nacionales (2017), y atendiendo a la excepcional gravedad de los hechos, que afectan a la propia esencia del funcionamiento interno de una formación política basada en la confianza, la lealtad y la coordinación entre sus miembros".

Según remarca el PP-A, los hechos probados "constituyen violación muy grave" conforme al artículo 16 de los Estatutos Nacionales (2017), concretamente: Artículo 16.1.d) de "manifiesta deslealtad al partido". La incorporación "unilateral" a un equipo de gobierno de signo político contrario "constituye la manifestación más paradigmática de deslealtad institucional, al quebrantar de manera radical los vínculos de confianza y solidaridad que sustentan la pertenencia partidista", indica.

De otro parte, subraya que según el artículo 16.1.e) de 'Desobediencia a instrucciones de órgano del Partido' señala que "la persistencia en la conducta infractora pese a los requerimientos expresos de la Secretaría General Provincial (22 de mayo de 2025) y del Comité Ejecutivo Provincial (26 de mayo de 2025) constituye desobediencia reiterada y contumaz a las instrucciones de los órganos competentes".

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Punta Umbría, Rosa Crespo, tras la marcha de José Luis Contreras, ha insistido en que "la decisión de irse es un acto de transfuguismo político que nada tiene que ver con los intereses de Punta Umbría y el bienestar de los puntaumbrieños".

REACCIONES DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, tras conocerse este caso, el PSOE de Punta Umbría advirtió de que el nombramiento de un concejal "tránsfuga" en el Ayuntamiento "compromete la legalidad y la seguridad jurídica de futuras inversiones en el municipio". Así, alertó que "todo acuerdo aprobado con el voto de un tránsfuga que implique mejoras puede ser declarado nulo de pleno derecho. Si bien el concejal puede votar sin repercusiones legales si no obtiene beneficios, al otorgarle funciones ejecutivas se incurre en una actuación que puede rozar la prevaricación y el desvío de poder".

Los socialistas indicaron que "la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) prohíbe expresamente que un concejal tránsfuga reciba mejoras económicas o acceda a nuevos cargos políticos". En este caso, el nombramiento de José Luis Contreras, concejal electo por el PP, como concejal delegado del equipo de gobierno municipal, "sin el consentimiento de su grupo y en clara desobediencia a su disciplina interna, vulnera lo dispuesto en el artículo 73.3 de dicha Ley, que establece el pase automático de estos concejales al grupo de no adscritos".

Por su parte, Izquierda Unida mostró su "rotundo rechazo" al caso de "transfuguismo político" que daba la mayoría absoluta al alcalde. El portavoz municipal de IU, Víctor M. Ruiz, calificó este cambio como "un día triste para la democracia en el pueblo" y lamentó que "una vez más la mayoría otorgada en las urnas ha sido mancillada para dar poder absoluto a un gobierno que no representa ya la voluntad popular".