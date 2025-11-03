Concentración en Moguer (Huelva) por el asesinato machista de una mujer de 47 años a manos de su expareja

MOGUER (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

Con una concentración ciudadana a la puerta del Ayuntamiento, Moguer (Huelva) acaba de manifestar su repulsa al asesinato machista --tal como ha confirmado el Ministerio de Igualdad-- del que ha sido víctima una mujer que trabajaba en una de las fincas agrícolas ubicadas en las inmediaciones de la calle Maestra, junto a la zona hortofrutícola de Las Malvinas.

Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, la fallecida, de 47 años de edad y nacionalidad marroquí, llevaba años residiendo y trabajando en el municipio moguereño, donde estaba empadronada, y tenía una hija de 23 años que también residía desde hace poco en el municipio, de ahí que el consistorio local haya convocado este acto de condena, en el que el alcalde, Gustavo Cuéllar, ha ofrecido la colaboración de los servicios sociales municipales a la familia y allegados de la mujer asesinada.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han señalado que el presunto autor del apuñalamiento que ha causado esta nueva víctima de la violencia machista es una expareja de la fallecida, procedente de Burkina Faso, que "no aceptaba que la mujer tuviese intención de contraer matrimonio con otra persona". Además, el alcalde ha explicado que "sus compañeros de trabajo y su hija, al notar su ausencia, fueron lo que localizaron a la víctima".

Además, desde el Ayuntamiento han señalado que la víctima "no era usuaria del Centro Municipal de Información a la Mujer, ni existe constancia de que existieran denuncias previas, o de que estuviera incluida en el programa VioGen".

Cientos de moguereños y moguereñas han participado en este acto de repulsa guardando un respetuoso minuto de silencio en honor de la víctima, que ha finalizado con un aplauso de todos los asistentes en su recuerdo y homenaje.