El Condado de Huelva califica la cosecha de 2025 como "muy buena" pese a una campaña marcada por el mildiu

Panel de cata en su sesión de evaluación. - CONSEJO REGULADOR DENIMINACIONES CONDADO HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen 'Condado de Huelva', 'Vinagre del Condado de Huelva' e Indicación Geográfica Protegida 'Vino Naranja del Condado de Huelva' ha calificado la cosecha 2025 como "muy Buena", a pesar de tratarse de una campaña "especialmente complicada" para el viñedo debido a la incidencia del mildiu.

La decisión, ratificada por el Pleno de la entidad tras el informe del Comité Técnico y la evaluación del Panel de Cata, pone en valor la capacidad del sector vitivinícola del Condado para "mantener altos estándares de calidad incluso en condiciones adversas", según ha indicado el consejo regulador en una nota.

"El resultado de esta añada es, sobre todo, mérito del trabajo en el campo. El vino empieza en la viña, y el esfuerzo constante del viticultor ha sido determinante para alcanzar esta calidad en un año tan complicado", ha señalado el presidente del consejo regulador, Vicente Pérez García de Prado.

MENOS PRODUCCIÓN, PERO VINOS "DE GRAN CALIDAD"

Señala que la campaña 2025 estuvo marcada por "importantes dificultades" sanitarias en el viñedo, que redujeron "de forma significativa" la producción. Sin embargo, los vinos elaborados han mostrado un comportamiento "muy positivo", especialmente en el caso de los blancos jóvenes.

"Ha sido un año de mucho trabajo y de mucha atención en el campo. El viticultor ha tenido que estar muy pendiente de la viña en todo momento, y ese esfuerzo diario es el que hoy se refleja en la calidad de los vinos", ha añadido Pérez García de Prado.

El Panel de Cata ha destacado especialmente los vinos blancos jóvenes elaborados con la variedad autóctona Zalema, que han mostrado una "gran calidad" tanto en sus parámetros analíticos como en su perfil sensorial. Estos vinos presentan "frescura, equilibrio y una marcada personalidad", consolidando a la Zalema como "uno de los principales valores diferenciales del Condado de Huelva en el mercado".

"La Zalema es parte de nuestra identidad, pero detrás de cada vino hay personas. Sin el cuidado del viñedo, sin ese trabajo constante del agricultor, no sería posible hablar de calidad", ha subrayado el presidente.

La calificación de la añada se ha basado en el análisis de mostos y vinos, así como en la evaluación sensorial realizada por el Panel de Cata del Consejo Regulador, "garantizando que los productos amparados por la denominación mantengan los niveles de calidad exigidos". Este proceso permite asegurar al consumidor que los vinos del Condado de Huelva "responden a criterios estrictos de control y a un compromiso constante con la excelencia".

MIRANDO AL MERCADO CON "OPTIMISMO"

Con esta calificación de "muy Buena", el sector afronta la comercialización de la añada 2025 con "confianza", apoyado en la "calidad" de sus vinos y en "el reconocimiento de una tradición vitivinícola que sigue evolucionando".

"Esta calificación es también un reconocimiento a quienes trabajan la tierra cada día. El futuro del vino del Condado se construye en el campo, y ahí está nuestra verdadera fortaleza", ha concluido Pérez García de Prado.