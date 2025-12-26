Condenado a 16 meses de cárcel en Huelva por agredir a su madre y un sobrino al saltarse una orden de alejamiento

Archivo - Puert de la Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

La Audiencia de Huelva ha condenado a un hombre a 16 meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar --ocho meses-- por agredir a su madre, así como por un delito de quebrantamiento de condena, al saltarse una orden de alejamiento del penado hacia su hermano --otros ocho meses--. Esta sentencia, emitida tras la apelación de la defensa, rebaja de 20 a 16 meses la pena inicialmente impuesta por los juzgados de Ayamonte, al apreciarse la atenuante de dilaciones indebidas --retraso injustificado en la celebración del juicio--.

Según recoge la sentencia, este hombre fue condenado en 2016 a las penas de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, ocho meses de prohibición de acercamiento a una distancia inferior cien metros y comunicación con respecto a su hermano y 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un delito de lesiones en el ámbito familiar.

Posteriormente, la agresión hacia la madre y un sobrino menor de edad se produjo en abril de 2017, pero el juicio por estos hechos se celebró en 2022 y la sentencia de la Audiencia de Huelva ha sido remitida en 2025.

Así las cosas, se considera probado que el mismo día que se dictó sentencia condenatoria por la agresión hacia su hermano, en noviembre de 2016, el penado volvió al domicilio familiar en el que convivía con su madre "a sabiendas de que entre la casa de su madre y la casa de su hermano distan entre sí menos de cien metros, dado que la casa de este último esta en la planta primera".

Asimismo, señala que el 11 de abril de 2017 el acusado se encontraba en su domicilio cuando "enfadado a causa de que su madre, tras una fuerte discusión", se había refugiado en la casa de su hermano, "cogió una bombona de butano, subió a la planta alta, derribo la puerta de entrada y, con ánimo de menoscabar la integridad física de su sobrino menor de edad, quien había acudido a la puerta para quitarle la bombona, lo golpeo con la misma en el pecho y en el brazo".

Seguidamente, "se dirigió a su madre y la golpeo fuerte y repetidamente en las manos y en la cara", por lo que sufrido lesiones en manos, brazos y el labio, mientras que el sobrino sufrió lesiones en brazos y los pectorales. De la misma manera, ocasionó desperfectos por valor de 488 euros en la puerta de entrada del domicilio de su hermano.

Por todo ello, el Juzgado de lo Penal 4 de Ayamonte le condenó a diez meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar, así como a otros diez meses por un delito continuado de quebrantamiento de condena. Igualmente, se le condenaba a dos años y seis meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y a la prohibición de aproximarse a su madre a una distancia inferior de 500 metros o de comunicarse con ella por un periodo de dos años y seis meses.

Ante la sentencia, la defensa apeló alegando fallo en la valoración de la prueba practicada en el juicio oral y dilaciones indebidas --retraso injustificado en la tramitación de un proceso judicial--, ante lo que la Audiencia de Huelva ha estimado parcialmente la alegación solo en el sentido de las dilaciones indebidas, pero se muestra de acuerdo con la valoración de la prueba, por lo que lo condena aunque rebajando en dos meses las penas de cada uno de los delitos.