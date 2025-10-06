El Consejo de Ministros aprueba este martes las ayudas de renaturalización del entorno agrícola de Doñana

HUELVA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobará este martes, 7 de octubre, la primera convocatoria de ayudas destinadas a la renaturalización de tierras agrícolas en el entorno de Doñana. Así lo ha trasladó el pasado martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en la reunión mantenida en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según indicó el Ministerio, este paso se integra dentro del amplio marco de actuaciones para la recuperación integral de Doñana, promovido por el Gobierno de España. Las ayudas se inscriben en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, con el objetivo de impulsar actuaciones de renaturalización y restauración ecológica en los ámbitos agrario y forestal del área de influencia del espacio natural de Doñana (2025).

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha diseñado dos Marcos de Actuaciones para Doñana, con una inversión prevista de 706 millones de euros, pioneros en su aplicación, que combinan restauración ambiental con "sensibilidad social" y perfilan a Doñana como "referencia" en la Agenda Verde en España.

La convocatoria establece que podrán ser beneficiarias tanto personas físicas como jurídicas que tengan derechos sobre los terrenos o gestionen explotaciones agrarias, así como los ayuntamientos del área de influencia de Doñana. Estas entidades deberán cumplir los requisitos legales, mantener las condiciones de renaturalización durante los plazos previstos y permitir el seguimiento de las actuaciones.

El ámbito de aplicación se circunscribe a parcelas agrícolas en regadío situadas en los municipios del entorno de Doñana, siempre que el uso agrícola se hubiera consolidado antes de la entrada en vigor de la normativa de ordenación territorial de 2004 y no se trate de superficies incorporadas al regadío tras noviembre de 2022.

Las ayudas son compatibles con otras subvenciones públicas o privadas, siempre que no se supere el coste total de la actuación. Se financiarán proyectos orientados a la recuperación ecológica, la forestación y el mantenimiento de usos forestales, con prioridad para actuaciones que favorezcan la resiliencia de los ecosistemas, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Todas las intervenciones deberán cumplir la guía técnica elaborada para esta convocatoria, asegurar una superficie mínima de 0,5 hectáreas y garantizar el mantenimiento de las plantaciones, incluidas reposiciones en caso de pérdidas.

La cuantía de las ayudas podrá cubrir hasta el cien por cien de los costes, con un máximo de 70.000 euros por hectárea, distribuidos en diez anualidades de hasta 7.000 euros por hectárea y año. Para superficies inferiores a una hectárea, la ayuda será proporcional. La selección de proyectos se hará en régimen de concurrencia competitiva, según la valoración de las solicitudes, hasta agotar los fondos disponibles.

El Ministerio ha subrayado que las ayudas alcanzarán las 400 hectáreas, lo que "no impide que se amplíe en las próximas convocatorias, llegando a la superficie total de cultivo".

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA AMBIENTAL

De otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), a través de la Oficina Técnica de Doñana (OTD), celebra este martes, a las 10,30 horas en la sede de la Fundación Biodiversidad en Sevilla, una jornada de presentación de los proyectos para la mejora ambiental del entorno de Doñana.

En este sentido, en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, la OTD ha explicado que se trata de la presentación de los nueve proyectos seleccionados que serán beneficiarios de la convocatoria para la mejora ambiental en el ámbito agrario y forestal y el desarrollo sostenible del entorno de Doñana.

El objetivo de dichos proyectos es impulsar actividades compatibles con la conservación del espacio de Doñana y "promover la transición ecológica en este espacio a través del mejor conocimiento científico". Para ello, se financian proyectos piloto, de carácter experimental y transformador, para la mejora ambiental en los ámbitos agropecuario y forestal que "van a permitir impulsar la bioeconomía y la diversificación de las actividades socioeconómicas".

La Fundación Biodiversidad recibió 27 propuestas de proyectos destinados a la mejora ambiental en el ámbito agropecuario y forestal en el área de influencia de Doñana. Estas iniciativas se enmarcan en la convocatoria de ayudas publicada el 22 de diciembre de 2024, que buscan "restablecer el equilibrio natural de Doñana y su compatibilización con el desarrollo sostenible del territorio".

El Ministerio destacó en marzo el "éxito y gran acogida" de estas ayudas en las que participaron 51 entidades en las distintas propuestas presentadas, que sumaban más de 35 millones de euros, mientras la dotación de la convocatoria está fijada en 11,5 millones. El importe de las ayudas por propuesta será de entre 300.000 y dos millones de euros.

El objetivo de estas ayudas es impulsar proyectos con un enfoque experimental y transformador, que permitan impulsar la bioeconomía, la diversificación de las actividades socioeconómicas y la mejora ambiental de las actividades existentes. Para ello, se financian, hasta en un 90%, proyectos que promueven actividades compatibles con la conservación de Doñana y faciliten una transición ecológica y justa, basada en el mejor conocimiento científico disponible.

La convocatoria parte de la premisa que la conservación de Doñana y su desarrollo socioeconómico requiere de la implicación de todos los actores sociales como parte fundamental de la solución. De esta forma, se financiarán proyectos demostrativos de apoyo a los usos extensivos y compatibles con la conservación del Espacio Natural y las acciones que reduzcan los impactos de actividades como la agraria, por ejemplo, a través de buenas prácticas en los cultivos, modelos agrícolas más resilientes y compatibles con la conservación del entorno o soluciones basadas en la naturaleza.

Asimismo, se persigue estimular el emprendimiento y las oportunidades para la población del empleo verde. Además, las iniciativas deben tener "una clara vocación" de contribución a la investigación, generación e incremento del conocimiento disponible sobre los efectos de las actividades del proyecto en la mejora socioeconómica, ambiental y sostenibilidad generada, así como hacer uso de la mejor información disponible.