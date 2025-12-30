El Consejo Social aprueba los presupuestos de la Universidad de Huelva para 2026 que se elevan a 113 millones de euros

Archivo - Campus del Carmen de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA - Archivo

HUELVA 30 Dic. (EUROPA PRESS)

El Consejo Social de la Universidad de Huelva (UHU) aprobó el pasado 19 de diciembre, tras recibir el consejo favorable del Consejo de Gobierno, los presupuestos de la entidad para el ejercicio 2026 que se elevan a 113,6 millones de euros, un 0,84% más que el pasado año.

En un audio remitido a los medios, el rector de la UHU, José Rodríguez Quintero, ha explicado que las cuentas se basan en las transferencias directas fijadas en la Ley Andaluza de Presupuestos, "en la estimación conservadora del peso esperable de la Universidad de Huelva en el sistema" y en las propias previsiones de captación de fondos por la vía de subvenciones y proyectos de diferente naturaleza".

"Con todo, hemos aprobado un presupuesto de 113,4 millones de euros, lo que supone un 0,84% de modesto incremento respecto al año pasado", ha añadido.

Sin embargo, el rector ha señalado que "pese a la contención que este modesto incremento supone", desde la Universidad de Huelva se espera "avanzar en su apuesta de captación, atracción y retención del talento".

"Sin olvidar el compromiso social con nuestra comunidad y nuestra sociedad y la apuesta por ofrecer las mejores condiciones posibles a nuestra plantilla, tanto de personal técnico de gestión de administración de servicios como de personal docente e investigador, para su propio desempeño", ha finalizado.