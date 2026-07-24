El Consorcio de Bomberos de Huelva colabora en las labores de extinción del incendio de Alosno

Incendio declarado en Alosno (Huelva). - INFOCA

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva está participadno en las labores de apoyo al dispositivo desplegado con motivo del incendio declarado este viernes en el paraje La Juanita de Alosno.

Según ha indicado el Consorcio, en la zona diseminada conocida como Camino Villarrasa está interviniendo el Parque de Bomberos de Alosno, con un operativo formado por dos bombas, un vehículo nodriza y cuatro efectivos, que colaboran en las tareas de extinción.

Asimismo, el Parque de Bomberos de Ayamonte mantiene desplazado un vehículo nodriza en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para el repostaje de los vehículos de intervención que trabajan sobre el terreno.

Además, el Infoca ha desplegado 13 medios aéreos, siete aviones y seis helicópteros. Por otro lado, se han desplazado 130 efectivos terrestres, nueve camiones autobombas, cinco buldóceres, una Unidad Médica y una Unidad de Meteorología y Transmisiones.