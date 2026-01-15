El Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Huelva dona cuatro vehículos a Bomberos Unidos sin Fronteras

El presidente del Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Huelva, José María Pérez, y el presindete de Bomberos Unidos sin Fronteras de Huelva (BUSF), Antonio Nogales. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Huelva ha donado cuatro de sus vehículos a la organización Bomberos Unidos sin Fronteras de Huelva (BUSF). Una donación que, en palabras del presidente del Consorcio, José María Pérez, es "un orgullo", ya que "permite colaborar con una ONG como BUSF, que realiza una labor fundamental de manera altruista con respeto en otros países, sobre todo de América Latina".

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, tras la renovación de la flota, el consorcio dispone de cuatro vehículos que ya no usa, pero que pueden tener una segunda vida, "algo muy importante en otros países que lo necesitan, y que van a servir tanto para la formación de bomberos como para que puedan actuar en emergencias y ayudar a las poblaciones a las que dan servicio".

Dos son vehículos pequeños --con un depósito de 500 litros y una bomba de extinción-- que permite afrontar riesgos en zonas de difícil acceso; y otros dos son vehículos con bombas rurales pesadas, que pueden contener hasta 3.000 litros de agua y con capacidad de impulsar esa agua tanto en zonas de exterior como de interior.

De este modo, Pérez se ha mostrado convencido de que estos vehículos podrán ayudar a las poblaciones de destino, "igual que en la provincia de Huelva en su día, donde fueron muy importantes al comienzo del Consorcio, ya que eran la herramienta básica con la que se trabajaba hace unos años, y por eso van a dar el mismo servicio".

Por su parte, el presidente de Bomberos Unidos sin Fronteras, Antonio Nogales, ha manifestado que es "una enorme alegría" recibir esta donación por parte del Consorcio y de la Diputación de Huelva. Además, ha explicado que los proyectos en los que trabaja BUSF, se desarrollan en estrecha colaboración con el área de Cooperación Internacional, "y están sirviendo para mitigar las emergencias y las catástrofes que se dan en muchísimos países, sobre todo en el entorno de nuestra red iberoamericana, en Latinoamérica".

En cuanto a los vehículos que han sido sustituidos en la renovación de la flota del Consorcio, ha asegurado que tienen "un valor incalculable" en estos países, "por eso estamos muy agradecidos de poder contar con ellos para continuar con esa formación y capacitación, sobre todo en medios materiales, de estos terceros países".

Tras agradecer al área de Cooperación y al Consorcio las facilidades para la entrega, es ahora responsabilidad de la organización enviarlos a su destino. "Tenemos previsto que en el primer trimestre del año se envíen dos de ellos a Guatemala, otro tiene previsto llegar a la República Dominicana y otro a Perú, dependiendo, en cuanto al tiempo, del tráfico marítimo internacional y de una serie de cuestiones que son complejas, pero que esperamos les permitan estar cuanto antes en esos países y empiecen a dar servicio que lo necesitan".

El envío de estos vehículos va a llevar asociada a una formación específica para el uso y mantenimiento de estos vehículos "en países donde hay garantizada esa sostenibilidad, lo que quiere decir que estos vehículos van a durar muchísimos años".

"Tenemos la experiencia de que vehículos que ya aquí no se utilizan, en estos países llegan a duplicar el tiempo que han estado aquí en funcionamiento, porque para ellos tiene un valor incalculable", ha añadido.

En este sentido, la entrega va asociada a proyectos de formación específica de cómo funcionan estos vehículos, en países donde BUSF tiene una presencia permanente, "lo que es una garantía para su mantenimiento".

El Consorcio y la organización han firmado un acuerdo para el seguimiento del uso y buena gestión de los vehículos en la zona a la que van. Antonio Nogales ha agradecido el respaldo de la Diputación de Huelva a la cooperación internacional, ya que es "de las pocas administraciones que todavía mantienen esta área y no solamente la mantienen, sino que la potencian con muchísimas organizaciones como la nuestra".

La Diputación lleva más de una década apoyando la labor de Bomberos Unidos sin Fronteras, una de las organizaciones de la provincia de Huelva con mayor solidez y trayectoria tanto en proyectos de ayuda humanitaria como en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en el ámbito de la formación.

BUSF es una organización de ámbito internacional que agrupa a bomberos expertos en emergencias y catástrofes, junto a profesionales de distintos campos que comparten nuestro compromiso con la ayuda humanitaria. Su misión es intervenir de manera rápida y efectiva ante desastres naturales a nivel internacional, desde la prevención hasta la recuperación.