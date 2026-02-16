La construcción sufre las consecuencias de las borrascas, siendo Cádiz la más afectada, según Fadeco. - CSIC

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Fadeco Contratistas, Jorge Fernández, ha destacado que el sector de la construcción ha sufrido las consecuencias de las borrascas, siendo Cádiz la provincia más afectada, y ha mencionado los tres efectos principales que ha dejado l temporal en el sector.

En declaraciones a Europa Press, Fernández ha indicado que el primer efecto ha sido las paralizaciones y afecciones en obras por cuestiones de seguridad, el segundo efecto ha estado relacionado con los daños directos y sobrecostes posteriores y, por último, el tercer efecto ha sido el impacto en la logística que impacta en cuestiones de plazos.

Asimismo, el secretario general de Fadeco ha resaltado que este tren de borrascas ha dejado una preocupación con cierta transcendencia en el sector de la construcción vinculada a las consecuencias que la reprogramación "inevitable" de los presupuestos de la Junta de Andalucía "en general y en particular".

En relación al primer efecto mencionado por Fernández, este tren de borrastras les ha obligado a detener o ralentizar numerosas obras por cuestiones de prevención ya que había terreno saturado, riesgo de excavaciones, andamios, movimientos de maquinaria, etcétera. Además, "por una prioridad evidente de proteger los trabajadores y evitar accidentes", ha señalado.

En segundo lugar, ha destacado que además de los daños (que son visibles), también es cierto que después pueden ir apareciendo otro tipo de deslizamiento, nuevas incidencias por la humedad del terreno que pueden generar reparaciones adicionales, más controles técnicos y, por tanto, sobrecostes.

En cuanto al tercer impacto o efecto, el secretario ha mencionado las afecciones en carreteras y accesos que dificultan el transporte de materiales, de maquinaria, etc y, por tanto, "repercute en la productividad y en el cumplimiento de plazos, incluso no solo de obras que han sufrido daños por los temporales, sino también de obras que no lo han sufrido por estas cuestiones logísticas".

CÁDIZ LA PROVINCIA MÁS AFECTADA Y HUELVA LA QUE MENOS

Desde Fadeco Contratistas han informado que Cádiz ha sido la provincia más afectada con diferencia y Huelva la que menos.

Así, la normalidad está siendo más difícil de recuperar en la provincia de Cádiz por cuestiones de transporte, logística, que "no es solo ir a trabajar", sino incluso la copia de materiales o la recepción de materiales en obra, etcétera.

Por tanto, no todas las provincias de Andalucía están igual de afectadas, ha asegurado Fernández que, además, ha resaltado que la normalidad es más difícil de recuperar.

Por último, en cuanto a carreteras de Cádiz "se estima que la inversión que será necesaria rondará los 107 millones de euros en una primera actuación de emergencia", ha concluido.