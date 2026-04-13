Continúa la búsqueda este lunes del hombre de 79 años desparecido en Aljaraque desde el pasado viernes

Imagen de Manuel Valle Carrasco, un varón de 79 años residente en Corrales (Huelva), que lleva desaparecido desde el viernes. - SOS DESAPARECIDOS

ALJARAQUE (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El dispositivo de búsqueda del hombre de 79 años desaparecido el pasado viernes en Aljaraque (Huelva) continúa este lunes con numerosos efectivos y medios por tierra, mar y aire para su localización.

Según ha informado la Guardia Civil, en el mismo participan agentes de Seguridad Ciudadana, del Equipo Pegaso, Servicio Aéreo, Servicio Marítimo y Servicio Cinológico, así como también cuenta con agentes de Policía Local de Aljaraque y voluntarios.

La búsqueda, según señala el Instituto Armado, está centrada principalmente en la demarcación de Aljaraque, término municipal en el que se denunció su participación.

Según informó la Guardia Civil, el dispositivo de búsqueda y localización fue activado en el mismo instante que se tuvo constancia de su desaparición y se interpuso la correspondiente denuncia.

Asimismo, este domingo los efectivos trabajaban de forma coordinada con patrullas de seguridad ciudadana con el Equipo Pegaso, contando con el uso de los drones que rastrean desde el aire, y además de la colaboración de Policía Local de Aljaraque para dar con su paradero.

Por su parte, la Policía Local del municipio onubense comunicó a través de sus cuentas en redes sociales que el Ayuntamiento de Aljaraque había organizado una batida de búsqueda a las 09,30 horas del domingo para encontrar a Manuel Valle Carrasco, un varón de 79 años residente en Corrales (Huelva), que lleva desaparecido desde el viernes a las 16,00 horas, aproximadamente. Su estatura es de 1,65 metros aproximadamente y vestía chaqueta oscura y vaqueros azules.