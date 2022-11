Continúan las restricciones de agua en ocho municipios de Huelva al "no haber garantías" por falta de lluvia

HUELVA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez, ha indicado este miércoles que hay ocho municipios de Huelva que continúa con restricciones de una a seis de la madrugada y que, de momento, seguirá así al no haber "garantías" de suministro debido a la sequía ya que los acuíferos "no se reponen" porque "no llueve".

En concreto, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa para presentan el Plan Estratégico de Giahsa para la mejora de las infraestructuras hidráulicas de la provincia, Domínguez ha indicado que los municipios afectados son Cumbres de San Bartolomé, Cumbres de Enmedio, Cumbres Mayores, Cala, Santa Olalla del Cala, Cortelazor, el Jabugillo (en Aracena) y Las Cefiñas (en Aroche).

Así las cosas, con respecto a Santa Olalla del Cala, Domínguez ha subrayado que la situación es "perentoria" y que se ha pedido a la Junta "por activa y por pasiva" que "actúe de alguna manera con nuevos sondeos" porque lleva con restricciones "desde mayo de 2021, es decir, más de un año".

A este respecto, ha recordado que estas restricciones "no afectan solo al consumo humano" sino "también a la ganadería" y a la "actividad económica en general" que "se resiente" por los cortes de agua.

Finalmente, ha reseñado que la restitución de un suministro normal y continuado dependerá de que llueva porque "los acuíferos no se reponen", toda vez que ha subrayado que en verano es "cuando más población hay" por lo que ha lamentado que si "ahora que es cuando tiene que llover no lo hace y la situación es mala" después de primavera la situación puede ser peor.