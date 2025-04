Correa señala que la fusión hospitalaria de Huelva "realizada por el PSOE" está "prácticamente revertida"

HUELVA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha asegurado que la fusión hospitalaria, "llevada a cabo por el PSOE, con María Jesús Montero como consejera de Salud --y que fue declarada nula por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-- está prácticamente revertida".

Así lo ha manifestado el delegado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha lamentado las actuales críticas a la gestión de la administración de Juanma Moreno al considerar que "ya todo el mundo se lo ha olvidado de donde veníamos, de esa fusión hospitalaria que provocó el desastre a nivel provincial de la sanidad" y que revertirla ha supuesto "un reto importante", de forma que "estamos poniendo énfasis en todo lo necesario en esta provincia".

Al respecto, ha criticado que "el PSOE ahora abandera ese apoyo a lo sanitario cuando ellos fueron los que lo desmantelaron", pero que "no se pone el énfasis en todo lo que se ha mejorado en los centros de salud, hospitalarios y en la dotación del instrumental y de todo lo que se está realizando a nivel provincial, que también es justo decirlo, que se están haciendo inversiones que no salen a reducir tanto como las carencias", ha añadido.

"Está casi toda revertida. De hecho, con el Materno Infantil ya se va a conseguir el objetivo de tener perfectamente definidas todas las áreas hospitalarias. Se ha conseguido que cada hospital tenga sus competencias y atienda a su núcleo poblacional, en función de la zona o de la comarca que se establece, a tener sus profesionales independientes, aunque es verdad que hay coordinación entre todos los centros hospitalarios para dar atención específica y especializada a todo el mundo", ha subrayado.

En este sentido, ha dicho que "la Junta de Andalucía lleva destinando en estos últimos años el 30% del presupuesto a sanidad" y que, con ello, "se están consiguiendo cuestiones importantísimas a nivel hospitalario y de centros de atención primaria en toda la provincia, con siete centros nuevos de salud, mejoras de infraestructura sanitaria y de dotaciones en los hospitales referentes de la provincia, como son el Juan Ramón Jiménez, el Infanta Elena y el Hospital del Riotinto".

Así, se ha referido a la "adquisición de nuevas tecnologías de última generación que hacen que los pacientes, además de tener unos diagnósticos más exhaustivos y más concretos, hace también que los tratamientos sean más cómodos para el ciudadano".

"La mejora de la calidad asistencial en Huelva tiene continuidad en los presupuestos andaluces de 2025, con una inversión prevista por la Consejería en Huelva que asciende a 31 millones de euros, idéntica a la de 2024. De esta cantidad, 11,2 millones de euros son para actuaciones en infraestructuras sanitarias, 7,4 millones más para actuaciones de reposición en infraestructuras sanitarias y otro millón para la construcción y equipamiento de centros de salud", ha remarcado.

"Somos conscientes del problema que hay en cuanto a la contratación de profesionales, porque no hay y lo decimos por activa y por pasiva. De hecho, la prueba la tenemos la última licitación para la contratación de tres especialistas cardiovasculares, y a la que no se ha presentado a nadie, lo que demuestra que tenemos un problema importante en cuanto a la captación de profesionales médicos para atender todo lo que necesitamos no solamente en la provincia, sino en toda Andalucía. Seguimos trabajando, empeñados en mejorar la sanidad, y de hecho se han aplicado 150 millones de euros en estos últimos años en su mejora en Huelva", ha subrayado.

En cuanto a esta Unidad de Angiología y Cirugía Vascular, ha señalado que, aunque "ya se ha incorporado uno de los profesionales que teníamos de baja" que "ya está atendiendo a los pacientes de Huelva", sigue existiendo un problema, por lo que se sigue "apostando, por el momento", por el plan intercentros, entre el Juan Ramón Jiménez y el Virgen del Rocío de Sevilla "como solución alternativa hasta conseguir esos profesionales necesarios para atender el servicio aquí en Huelva".

Finalmente, ha destacado que "en los últimos seis años el personal sanitario facultativo en el Hospital Juan Ramón Jiménez se incrementó en un 20% y se ha hecho una inversión de 40 millones en equipamiento electromédico" y que "se han disminuido en un 62,2% la lista de espera de los pacientes pendientes en Huelva de pruebas de TAC en Oncología" y "un 82% la de los que estaban pendientes en más de 30 días". "Prácticamente todos se están realizando ya en el plazo de un mes, lo que se estima que es un plazo razonable para este tipo de pacientes".

MATERNO-INFANTIL Y CHARES

De otro lado, Correa ha señalado que entre las actuaciones más reseñables, está previsto que este año se liciten y adjudiquen, en el último trimestre, las obras de construcción del nuevo Hospital Materno-Infantil de Huelva, que se ubicará en un edificio independiente junto al Juan Ramón Jiménez, "dando así respuesta a una reivindicación histórica y a las demandas de ciudadanos y profesionales".

De hecho, ha afirmado que "se trata de la actuación más relevante para la sanidad pública onubense desde la apertura del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez hace 32 años".

El proyecto tiene un plazo de ejecución de 36 meses e incluye las modificaciones realizadas para adaptarlo al nuevo plan funcional y a las necesidades surgidas tras el Covid con vistas a ser un hospital de perspectiva de futuro.

Asimismo, ha señalado que para 2025 también hay consignada otra partida de 1,5 millones de euros dirigida al equipamiento y puesta en funcionamiento del Hospital de la Costa Occidental, en Lepe, toda vez que ha reseñado que la Consejería "mantiene su compromiso" de "iniciar este año la apertura progresiva del centro, en cuanto el Gobierno central concluya las obras de los accesos y estos se encuentren listos".

La construcción de esta infraestructura ha requerido un montante por parte de la Junta de 24,8 millones y se encuentra finalizada desde 2016 "sin posibilidad de acceso a ella" y al que se ha tenido que realizar "varias obras de arreglo" ya que ha sufrido desperfectos "por los diferentes temporales, al encontrarse cerrado".

En cuanto a los otros dos hospitales de alta resolución previstos para Huelva, el del Condado y la Sierra, Correa ha subrayado que "ambos se encuentran incluidos y priorizados dentro del Plan de Infraestructuras Sanitarias de Andalucía 2020-30 para la provincia", la estrategia "diseñada con el objetivo de dar respuesta tanto a las nuevas demandas de la población a través de la planificación de nuevos centros o de ampliaciones de los existentes como al mantenimiento mediante la rehabilitación y reforma de infraestructuras por el deterioro debido al transcurso del tiempo".

En este sentido, ha destacado que "la irrupción del Covid-19 obligó a variar la hoja de ruta y abordar antes otras necesidades más urgentes, si bien desde la Junta se sigue apostando por impulsar los dos proyectos.

Por último, ha indicado que este año concluyen también las obras de rehabilitación y reforma del Bloque Quirúrgico y Área Obstétrica del Hospital de Riotinto, "la actuación de renovación de instalaciones más importante en la historia del centro desde su apertura hace 40 años". "Con una inversión que asciende a 4,2 millones de euros, abarca la mejora de sus cuatro quirófanos, la construcción de un quinto y la habilitación de un nuevo hospital de día quirúrgico, así como la dotación de salas individuales en el área de Paritorios para el desarrollo de todo el proceso del parto", ha subrayado.