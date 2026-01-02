Correos entrega los premios del III Concurso Fotográfico 'El Sello de Huelva', dedicado al Muelle de Río Tinto

Entrega de premios del Concurso Fotográfico 'El Sello de Huelva'. - CORREOS

HUELVA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Por tercer año consecutivo, la oficina principal de Correos en Huelva fue el pasado 30 de diciembre el escenario de la entrega de premios del Concurso Fotográfico 'El Sello de Huelva', organizado por la empresa de aparcamientos Palparking. Este certamen, ya consolidado como una cita cultural en la ciudad, ha dedicado su tercera edición al Muelle de la Compañía Río Tinto, coincidiendo con el 150 aniversario de su inauguración, una obra emblemática del ingeniero Gustave Eiffel y símbolo del patrimonio histórico onubense.

Según informa Correos en nota de prensa, el primer premio ha recaído en Antonio Martín Gómez, autor de la fotografía titulada 'Toneladas de Historia', que inmortaliza el Muelle de la Compañía Río Tinto desde "una perspectiva única". Además de la dotación económica, la imagen ha sido transformada en un sello personalizado mediante el producto exclusivo de Correos, TuSello, que permite convertir fotografías en sellos autoadhesivos con todos los signos identificativos oficiales de Correos.

Para esta edición, Palparking ha adquirido diez pliegos (250 sellos) de tarifa A, destinados a envíos nacionales normalizados de hasta 20 gramos, que ha distribuído entre la ciudadanía como recuerdo y para franqueo de felicitaciones navideñas.

El jurado, integrado por referentes culturales, empresariales y fotográficos de Huelva, ha destacado "la calidad artística y la conexión emocional de las obras con la ciudad". Junto al primer premio, se han otorgado un segundo galardón con dotación económica y un tercer reconocimiento, vinculado a ventajas en los aparcamientos de Palparking.

Como complemento, la oficina principal de Correos en Huelva (avenida de Italia, 10) acoge una exposición con una selección de 20 obras entre las más de 200 presentadas, incluida la ganadora, que permanecerá abierta hasta después de Navidad.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Correos con la cultura y la participación ciudadana, sumándose a su amplia oferta de servicios: envíos y embalajes, cobro de recibos, transferencias, trámites digitales, pago de tributos, gestiones con la DGT, seguros AXA, comercialización de O2 y loterías de Cruz Roja y ONCE.