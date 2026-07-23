Cortegana (Huelva) activa el Plan Juglar para garantizar la seguridad de las XXIX Jornadas Medievales

Reunión de coordinación del Plan Juglar, el dispositivo de seguridad de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

CORTEGANA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cortegana (Huelva), María del Mar Martín, ha presidido esta semana la reunión de coordinación del Plan Juglar, el dispositivo de seguridad de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana. Un encuentro en el que han participado representantes de los diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y servicios de emergencias implicados en el desarrollo de uno de los eventos con mayor afluencia de público de la provincia.

Según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en una nota de prensa, durante el encuentro se han revisado todos los aspectos relacionados con la organización del operativo, con el objetivo de que Cortegana esté preparada para recibir, durante cuatro días, a miles de visitantes con todas las garantías de seguridad, prevención y capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

La alcaldesa ha destacado que se trata de una de las reuniones "más importantes dentro de los preparativos de las Jornadas Medievales", ya que "permite coordinar el trabajo de todos los cuerpos implicados y planificar cada detalle de un dispositivo que ha ido evolucionando y perfeccionándose a lo largo de las 28 ediciones anteriores".

En este sentido, ha señalado que este Plan "cuenta la experiencia acumulada de casi tres décadas", lo que permite "identificar posibles mejoras e incorporar nuevas medidas para seguir ofreciendo un evento seguro". "Nuestro principal objetivo es que vecinos y visitantes solo tengan que preocuparse de disfrutar de este viaje al pasado".

El Plan Juglar constituye uno de los dispositivos de seguridad más importantes que se ponen en marcha en la provincia de Huelva, tanto por la complejidad organizativa como por el volumen de personas que concentra el evento. Para esta edición, el operativo contará con más de 150 efectivos entre Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Bomberos y Servicio Andaluz de Salud.

A este despliegue se suma el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Cortegana, que reforzará el dispositivo mediante la contratación de vigilantes y auxiliares de seguridad, además de mantener a la Policía Local operativa las 24 horas del día, incrementando el número de patrullas hasta cuatro de forma simultánea en los momentos de mayor afluencia de público.

Asimismo, la Guardia Civil reforzará su presencia durante los cuatro días de celebración y Protección Civil contará con el apoyo de agrupaciones procedentes de otros municipios, garantizando una respuesta coordinada y eficaz ante cualquier eventualidad.

María del Mar Martín ha agradecido la implicación y la excelente coordinación de todos los cuerpos y servicios que forman parte del dispositivo, destacando la profesionalidad y la predisposición con la que trabajan para que Las Medievales de Andalucía vuelvan a celebrarse con todas las garantías.

La alcaldesa también ha apelado a la colaboración y al sentido común de todas las personas que visiten Cortegana durante esos días, recordando la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad para "contribuir al buen desarrollo del evento".

Del mismo modo, ha agradecido la comprensión, implicación y colaboración de los vecinos y vecinas de Cortegana, que año tras año "contribuyen de forma ejemplar al correcto funcionamiento del dispositivo y hacen posible que las Jornadas Medievales sigan siendo un referente organizativo y un ejemplo de convivencia para miles de personas que visitan la localidad cada verano".