La criminalidad en 2025 en Huelva aumenta un 2,5% debido a la ciberdelicuencia pero la convencional baja

La tasa de criminalidad en la provincia de Huelva aumentó un 2,4% en 2025 con respecto al mismo periodo de 2024. Aunque la denominada criminalidad convencional desciende un 2,5%, los delitos informáticos se incrementan en un 29,5%, según los datos del informe del Ministerio de Interior. Además, es destacable el crecimiento de los homicidios y secuestros.

Así, según el informe de Interior, consultado por Europa Press, durante el pasado año, la provincia registró 23.708 infracciones penales, por las 23.160 del año anterior. Además, la cibercriminalidad aumentó en Huelva en un 29,5%, registrando 4.594 delitos en este año, frente a los 3.548 casos de 2024. No obstante, la denominada 'convencional' desciende un 2,4%, ya que pasa de 19.114, en 2025, a los 19.612 de 2024.

Asimismo, según los datos del Ministerio de Interior, que recoge la evolución de la criminalidad en España registrada durante todo el año 2025 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, durante este periodo se ha incrementado en un 300% los homicidios dolosos y asesinatos consumados -- pasa de los dos de 2024 a ocho en 2025--; en un 142,9% los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa (de siete a 17); y en un 40% los secuestros (de cinco a siete).

También ha crecido en un 5,7% el tráfico de drogas (de 141 a 149 casos); un 4,9% los robos con violencia e intimidación; un 4,8% los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria; un 1,8% los delitos contra la libertad sexual;

Por contra, descienden un 10,7% los robos con fuerza en domicilios; un 10,5% la sustracción de vehículos; un 6,6 los hurtos y 1,1% el resto de delitos convencionales.

Por otro lado, en cuanto a la cibercriminalidad, aumentan en un 27,4% las estafas informáticas, ya que en 2024 se registraron 3.118 frente a los 3.972 casos de 2025, y otros delitos también aumentó un 44,7% pasando de 430, en 2024, a 622, este año.

MUNICIPIOS

En cuanto a municipios de más de 20.000 habitantes, la estadística refleja que la criminalidad en la capital aumenta en un 4,7%, ya que la convencional se reduce en un 0,8%, mientras los delitos cibernéticos se elevan en un 26,3%. Así, en la ciudad se registraron 8.098 delitos en 2025, frente a los 7.732 del pasado año.

En cuanto a delitos, aumentan en un 200% los homicidios dolosos y asesinatos consumados y en un 133% los homicidios en grado tentativa, en un 50% los secuestros y en un 26,7% los delitos contra la libertad sexual. Por otro lado, se reduce en un 23,7% el tráfico de drogas y un 19,7% las sustracciones de vehículos.

Por otro lado, en Aljaraque aumentan los delitos en un 5,7%, por el aumento del 25% de la cibercriminalidad, ya que los delitos convencionales descienden un 3,4%. No obstante, destacan el incremento del 300% de robos con violencia e intimidación; y la subida del 250% de delitos sexuales. No obstante, baja en un 61,8% los robos con fuerza en domicilios y en un 42,9% la sustracción de vehículos.

En Almonte, baja la criminalidad en un 18%, gracias a la reducción del 18,8% de la convencional y el 9,5% de la cibercriminalidad. En este sentido, desciende en un 53,3% los delitos contra la libertad sexual, un 31% los hurtos y en un 23% los robos con fuerza en domicilios. No obstante, aumenta en un 12,5% el tráfico de drogas.

En Ayamonte, aumenta en un 13% la delincuencia, puesto que se registra un 1,7% más de casos de delitos convencionales y un 124,1% de cibercriminalidad. Así, se triplican los casos de robos con violencia e intimidación (pasa de cuatro a 16), aumenta en uno los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa y crecen en un 16,7% los casos de tráfico de drogas. Por contra, desciende en un 50% los delitos contra la libertad sexual y baja en un 33,3% los robos con fuerza en domicilios.

Asimismo, en Cartaya, desciende los delitos en un 6,8%, ya que se registran un 10,1% de casos convencionales menos, aunque la ciberdelincuencia aumenta en un 11,5%. Así, se registran un caso de asesinato consumados y otro de homicidio en grado tentativa y aumenta en 128,6% los robos con violencia y en un 50% los delitos contra la libertad sexual. Por contra, desciende en un 44,4% la sustracción de vehículos y en un 40% el tráfico de drogas.

En Isla Cristina, disminuye la criminalidad en un 0,4% porque se registra un aumento del 181,3% de la ciberdelincuencia, aunque la convencional desciende un 7,6%. Así, aumenta en un 300% los homicidios dolosos en grado tentaiva; se duplican los delitos contra la libertad sexual y se incrementa en un 20% el tráfico de drogas. No obstante, descienden los delitos graves y menos graves de lesiones y los robos con violencia.

Asimismo, en Lepe, la delincuencia experimenta una subida del 9,1%, debido a que la criminalidad convencional aumenta en un 7% y los delitos electrónicos en un 30,2%. Así, aumenta en un 150% el tráfico de drogas y en un 100% los secuestros. Por otro lado, disminuye en un 28,7% los robos con fuerza en domicilios y no se registra ningún homicidio, al contrario que el año anterior.

Por último, en Moguer aumenta la delincuencia en un 36,6%, ya que los delitos informáticos aumentan el 272,6%, mientras que la criminalidad convencional aumenta en un 11,8%. Así, se registra un asesinato y aumenta en un 166,7% el resto de delitos contra la libertad sexual, y crece en un 24,1% los hurtos y en un 25% la sustracción de vehículos. Por otro lado, desciende en un 66,7% el tráfico de drogas y un 29% los delitos graves y menos graves de lesiones.