Cruz Roja continúa en 2026 el proyecto para erradicar la pobreza en centros educativos de Huelva

HUELVA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja de Huelva continúa este 2026 con el desarrollo del proyecto 'Sensibilización y educación para el desarrollo sobre la erradicación de la pobreza', una propuesta que busca movilizar a la comunidad educativa en torno al ODS 1 de la Agenda 2030. La iniciativa se enmarca en el Plan de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española y tiene como fin contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad mediante la concienciación, la reflexión crítica y la acción colectiva.

Según ha indicado la ONG en una nota de prensa, cuenta con la financiación de la Diputación de Huelva, a través de su Servicio de Cooperación Internacional, en el marco de la convocatoria de subvenciones de 2024 en materia de cooperación internacional, y en la modalidad de Proyectos de Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Formación.

El proyecto se desarrolla en las localidades de Cartaya, Nerva, San Bartolomé de la Torre, San Silvestre de Guzmán y El Almendro donde se trabaja con centros educativos de Primaria y Secundaria para acercar al alumnado las realidades que viven millones de personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo en el contexto internacional.

Además de visibilizar las causas estructurales de la pobreza y los efectos que esta genera, se promueve la concienciación para "fomentar una ciudadanía activa, crítica y solidaria".

El proyecto adopta un enfoque de aprendizaje y servicio (ApS), de manera que las actividades desarrolladas en el aula "no solo tienen un valor educativo, sino que también generan un impacto social tangible". En este sentido, se establece una colaboración directa con redes asociativas locales de Gambia para apoyar a los centros escolares de diferentes comunidades de este país africano.

Entre las actividades llevadas a cabo se encuentran charlas sobre cooperación internacional e intercambio de correspondencia con el alumnado gambiano, talleres de consumo responsable y comercio justo, actividades de educación financiera solidaria o actividades de reciclaje y teatro de títeres para fomentar valores.

El proyecto se encuentra actualmente en su fase final y culminará en las próximas semanas con diversas actividades de cierre, en las que se realizará una muestra de los contenidos trabajados y se pondrá en valor el compromiso e implicación de la comunidad educativa participante. Con esta iniciativa, Cruz Roja reafirma su apuesta por una educación transformadora, que conecta lo local con lo global, promoviendo la justicia social, la empatía y la cooperación como pilares para avanzar hacia un mundo más equitativo.