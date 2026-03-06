Cruz Roja Huelva se moviliza por la igualdad con acciones de sensibilización y participación en toda la provincia

Área de mayores de Cruz Roja Huelva este 8M. - CRUZ ROJA HUELVA

HUELVA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

En el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Cruz Roja Huelva, Cruz Roja Juventud y todas las asambleas locales de Cruz Roja se unen para promover la concienciación y la acción sobre "la necesidad de alcanzar una igualdad real", en la que las mujeres "participen y tengan acceso a los espacios de poder y decisión".

Con la premisa de "que lo hagamos, no significa que debamos" y la "solución" de que "cuando la carga se reparte, la vida se aligera", Cruz Roja Huelva, Cruz Roja Juventud y las asambleas comarcales y locales ponen este año el acento en "la carga mental que sufren las mujeres desde edades muy tempranas" por el "exceso de responsabilidades no compartidas", en su nueva campaña de sensibilización con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Para ello, desde la calle hasta las redes, pasando por colegios, institutos y espacios de personas mayores, trabajan estos días para "promover la concienciación y mover a la acción" con la meta de "repartir con equidad esas cargas y dar nuevos pasos para lograr la igualdad real", ha indicado Cruz Roja en una nota.

Además de inundar las redes sociales para darle "el máximo alcance" a este mensaje, el voluntariado está llevando a cabo diversas acciones de sensibilización como la ruta de senderismo urbano para personas mayores convocada por la Asamblea Local de Ayamonte, las acciones de sensibilización que la Asamblea Local de Aracena llevará a cabo en los colegios, donde los niños, además de participar en charlas de educación por la igualdad, podrán colorear la silueta de una mujer y regalársela a sus madres o abuelas.

Asimismo, la Asamblea de Cruz Roja en Nerva llevará a cabo la próxima semana charlas y juegos de sensibilización en el IES Vázquez Díaz de la localidad nervense y en el IES Nuevo Milenio, de Zalamea la Real.

Por su parte, las asambleas locales de Valverde del Camino y Moguer movilizarán también a su voluntariado para desarrollar diferentes acciones de sensibilización, al igual que ocurrirá en Bollullos par del Condado, Cartaya, Cortegana, Isla Cristina, Lepe y San Bartolomé de la Torre, todas activadas en esta campaña por la igualdad cuyo círculo se cierra con las actividades de concienciación que Cruz Roja Juventud pondrá en marcha en diferentes colegios.

"Con esta campaña queremos reflejar la responsabilidad organizativa que muchas mujeres asumimos de forma casi exclusiva; esa gestión constante emocional, práctica y estética que interiorizamos desde jóvenes, y que muchos hombres no incorporan del mismo modo debido a la educación y a los roles con los que hemos crecido", señala la coordinadora de Cruz Roja Huelva, Elena Pavón.

Pavón añade que "la realidad de muchas mujeres es que también asumimos la organización del trabajo en grupo, recordamos entregas, mediamos en conflictos o nos encargamos de que todo quede bien, porque se da por hecho que se nos da mejor".

La carga mental está relacionada con el esfuerzo psicológico y emocional de organizar, planificar y anticipar todas las tareas necesarias para que la vida cotidiana funcione, desde los cuidados, la organización doméstica, las gestiones familiares o la cobertura de necesidades de otras personas. "Y no se trata solo de hacer las tareas, sino pensar en ellas, planificarlas, responsabilizarse de su correcta ejecución, y velar por el bienestar para sostener las redes familiares y sociales", remarca la coordinadora.

La organización destaca que esta carga comienza "desde edades muy tempranas", con "responsabilidades que parecen inofensivas, pero que no se asignan por igual a niños y niñas". Estos comportamientos, "poco a poco, van educando de forma desigual: a ellas en la idea de que deben sostener y anticipar, y a ellos, en la de que siempre habrá alguien pendiente de sus necesidades".

Según datos de Cruz Roja, la brecha de cuidados persiste. De este modo, el 83% de las personas que asumen esta responsabilidad son mujeres y son las que "se implican más en los cuidados, se sienten más sobrecargadas y esto afecta a su desarrollo personal y profesional". "En la base de las brechas de género está el reparto desigual de los cuidados, principal motivo por el que las mujeres dejan de participar en el mercado laboral", remarca.