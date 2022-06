Cs se opone a los presupuestos de Aracena por "no ser consensuados con la oposición ni atendido sus propuestas"

ARACENA (HUELVA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Aracena (Huelva), María José Peña, se ha opuesto los presupuestos municipales que el equipo de gobierno ha llevado este lunes al pleno, donde el PSOE goza de mayoría absoluta, al considerar que "el alcalde no ha contado con la oposición para elaborar estos presupuestos. Ni se han consensuado ni nos ha dejado aportar propuestas", ha criticado.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la concejal del partido liberal, que ha valorado que, "en esta ocasión, han dispuesto de las cuentas con 15 días de antelación", ha asegurado que "evidentemente son mejorables", por lo que considera que "hubiera sido fundamental contar con las ideas que se pudieran presentar desde Ciudadanos".

Peña, que ha calificado los presupuestos de "muy prudentes" y los ha considerado como de "vuelta a la normalidad", ha insistido en "la necesidad de conocer cuántas nóminas paga el Ayuntamiento de Aracena", en tanto que "más de la mitad del presupuesto se destina a este fin, más de cinco millones de euros" y ha señalado que "en los dos últimos plenos he preguntado por este asunto, pero el alcalde no ha sabido o no ha querido responder".

Finalmente, la portavoz liberal ha mostrado su "satisfacción" por el hecho de que el Ayuntamiento, "según recogen los presupuestos, no vaya a capitalizar el pago de Giahsa, refinanciándolo, sino que va a hacer uso de la cuota anualmente, de modo que no se hipoteca el futuro del municipio, como pedía Ciudadanos".