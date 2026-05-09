La Cuenca Minera impulsa el turismo sostenible con nuevos proyectos y la marca 'Río Tinto, un lugar por descubrir'

La directora de la Agencia Destino Huelva, Marian Gómez, en la presentación del nuevo proyecto. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

BERROCAL (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La Agencia Destino Huelva ha celebrado en Berrocal una nueva edición de la Mesa de Turismo de la Cuenca Minera, con la participación de alcaldes de los municipios de la comarca y otros agentes vinculados al sector turístico. El encuentro ha tenido como objetivo dar a conocer el Plan de Comunicación y Marketing Digital que está desarrollando la entidad para la promoción de la marca 'Río Tinto. Un lugar por descubrir', así como el proyecto integral 'Activa tu comarca', orientado a la cocreación de productos y experiencias turísticas en la zona.

El Plan de Comunicación de la Cuenca Minera de Huelva se enmarca en la Estrategia de Turismo Sostenible e Inteligente 2021-2027 de la provincia y busca posicionar la comarca como un destino turístico "único", según ha señalado la institución provincial en una nota.

La marca 'Río Tinto, un lugar por descubrir' pone en valor la identidad histórica y patrimonial del territorio, destacando que "cuencas mineras hay muchas en España, pero el río Tinto solo hay uno". Sus principales ejes temáticos son la naturaleza y el deporte, el patrimonio minero-cultural y la gastronomía local.

La directora de la Agencia Destino Huelva, Marian Gómez, ha presentado el nuevo proyecto que desde la Agencia se pone en marcha este año para dinamizar actividades turísticas viables en las siete localidades de la comarca de la Cuenca Minera que hagan posible un desarrollo turístico sostenible y de calidad.

Este proyecto, de diez meses de duración, es conducido por la plataforma de promoción de turismo rural 'Escapada Rural' junto a la consultora Globaldit, que se encargará de identificar las potencialidades turísticas de la comarca, identificar posibles emprendedores y actores territoriales, asesorarles y acompañarles en su proceso de creación de experiencias turísticas innovadoras.

Así, la Diputación ha asegurado que la última fase del proyecto garantizará que las experiencias diseñadas alcancen a la audiencia adecuada, maximizando el impacto a través de estrategias de contenido y campañas de promoción digital.