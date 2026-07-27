Declarado un incendio forestal en el paraje Buenavista de Lucena del Puerto (Huelva)

Un helicóptero del Infoca. - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca trabajan en las labores de extinción de un incendio declarado a las 17,40 horas de este lunes en el paraje Buenavista de Lucena del Puerto (Huelva). Se trata del segundo incendio en el municipio en menos de una semana.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, sobre el terreno trabajan 27 efectivos por tierra, un camión autobomba y un helicóptero semipesado.

Se trata del segundo incendio en una semana en el municipio, ya que el pasado 21 de julio el Infoca dio por extinguido un incendio en el paraje El Pilonar de Lucena del Puerto. Además, el 27 de mayo se produjo otro siniestro de estas características en el mismo paraje que afectó tanto a masa forestal como a una finca de frutos rojos.