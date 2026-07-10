Declarado un incendio forestal en el paraje Camino de Tresmal de Moguer (Huelva)

Archivo - Un helicóptero del INFOCA.- María José López - Europa Press - Archivo

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Integrantes del Plan Infoca trabajan en un incendio que se ha declarado este viernes, pasadas las 14,45 horas, en el paraje Camino de Tresmal de Moguer (Huelva).

Según ha indicado el Infoca a Europa Press, es una zona en la que hay diferentes pistas forestales que "pueden servir de cortafuegos", además de que "no hay mucha vegetación baja". No obstante, el "único condicionante" es el fuerte viento que sopla en la zona.

Por ello, para lograr su estabilización, los bomberos han desplegado dos aviones anfibios ligeros, dos helicópteros semipesados, tres autobombas y 50 efectivos por tierra.

Además, el municipio sufrió esta misma semana, concretamente el pasado 7 de julio, otro incendio forestal aunque en el paraje La Lila, que pudo ser controlado a las pocas horas y dado por extinguido al día siguiente.