Declarado un incendio en el paraje Venta la Piedra de Almonte (Huelva)

Archivo - Helicóptero del Plan Infoca. Emergencias de Andalucía - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha declarado a las 15,15 horas de este jueves un incendio forestal en el paraje Venta la Piedra de Almonte (Huelva).

Según ha indicado el Infoca a Europa Press, el incendio aún es reciente por lo que aún es pronto para valorar la afectación, pero se trata de una zona de pinar y no guarda relación con el incendio registrado en una planta de reciclaje también en Almonte.

En la zona ya se encuentra trabajando un helicóptero ligero, cuatro grupos de bomberos forestales, un Técnico de operaciones, un agente medioambiental y dos camiones autobombas.