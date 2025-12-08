Depuración de aguas y nuevas tecnologías, temas de debate de los Encuentros de Saber Abierto de la UHU y Aiqbe

Imagen de la segunda cita de la cuarta edicion Los Encuentros de Saber Abierto de la Universidad de Huelva (UHU) y la Aiqbe. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Encuentros de Saber Abierto, que impulsa la Universidad de Huelva y tiene la colaboración de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE), han celebrado su segunda cita de la cuarta edición.

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad organizó en un espacio emblemático y vinculado al desarrollo económico de la ciudad: La Lonja de la Innovación del Puerto de Huelva, y bajo el título 'La importancia de depurar las aguas y el uso de nuevas tecnologías'.

El encuentro reunió a Miguel Asensio Montesinos (Nippon Gases, en representación de AIQBE), Aguasanta Miguel Sarmiento (Universidad de Huelva) y Juan José García del Hoyo, encargado de la contextualización histórica del espacio, según una nota de la Universidad.

El profesor García del Hoyo abrió la sesión con una intervención centrada en la evolución histórica de la Lonja en Huelva. Explicó cómo estos espacios han desempeñado un papel esencial no solo para la pesca, sino también para el transporte y distribución de mercancías, en especial de minerales, enfatizando su relevancia económica y social para la ciudad y su puerto.

Miguel Asensio Montesinos profundizó en la eliminación avanzada de nitrógeno en EDAR industriales, reto clave ante las nuevas exigencias regulatorias y la creciente presión sobre los límites de vertido, ofreciendo una visión técnica y estratégica con claves prácticas para adaptarse a este nuevo escenario, un ámbito en el que Nippon Gases desarrolla tecnologías específicas. Su intervención permitió acercar al público los avances industriales que contribuyen a mejorar la eficiencia de los tratamientos y a reducir el impacto ambiental.

Aguasanta Miguel Sarmiento centró su exposición en los retos actuales de la depuración de las aguas del río Odiel, especialmente afectadas por los elementos tóxicos arrastrados desde la cuenca minera. Explicó cómo esta composición química condiciona los usos del agua en determinadas zonas, impidiendo actividades como el baño o el riego, incidiendo en la necesidad de implementar procesos eficaces de depuración para garantizar la calidad del recurso hídrico, subrayando que se trata de una acción necesaria para la mejora del medio ambiente y la sostenibilidad del entorno.

En este sentido, habló sobre una patente desarrollada por la Universidad de Huelva diseñada para mejorar los procesos de tratamiento y mitigación de contaminantes, así como de futuros proyectos de investigación empleando residuos de lana de oveja, utilizando la queratina para estos procesos de depuración.

Como es característico del formato de los Encuentros de Saber Abierto, sin presentaciones audiovisuales y con un aforo reducido, la sesión concluyó con un debate cercano y participativo entre ponentes y asistentes, que permitió profundizar en las cuestiones planteadas y en el papel que la ciencia, la tecnología, la universidad y la industria desempeñan en la gestión responsable de los recursos hídricos.

Este segundo encuentro continúa fortaleciendo la filosofía de esta actividad para generar espacios de reflexión compartida en lugares significativos de la ciudad, promoviendo la divulgación científica con la ciudadanía como protagonista.

La actividad se integra en el proyecto Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Huelva 2025-2026 (UCC+i) con referencia FCT-24-21440 aprobado en la Convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.