Desactivada la fase 1 de emergencias y reabierta la A-484 tras estabilizarse el incendio de Bonares (Huelva)

BONARES (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha desactivado a las 21,34 horas de este pasado sábado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) tras quedar estabilizado el incendio declarado ese mismo día en el paraje Arroyo el Colmenar, en el término municipal de Bonares (Huelva). Además, a raíz de su estabilización, se ha restablecido la circulación de la carretera A-484, que permanecía cortada en ambos sentidos por la presencia del fuego.

Según ha informado la Consejería en una nota, la eficaz intervención del dispositivo de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), ha permitido esta rápida desescalada. No obstante, ha señalado que el Plan de Emergencias por Incendios Forestales seguirá activo en fase de preemergencia, situación operativa 0, tal y como está establecido desde el pasado 12 de mayo, para toda la época de peligro medio y alto de incendios forestales.

Efectivos de Infoca han combatido "intensamente" el fuego durante toda la tarde de este sábado con un amplio despliegue en el que han llegado a intervenir hasta una decena de medios aéreos y más de medio centenar de bomberos forestales. En estos momentos, los trabajos continúan para su control y extinción.

Por otro lado, el dispositivo que ha trabajado durante la noche lo han compuesto dos grupos de bomberos forestales, dos vehículos autobombas, dos buldózer y dos agentes de medio ambiente. Cabe recordar que en el municipio de Bonares se han registrado dos incendios en las últimas 24 horas, a los que hay que sumar otros dos incendios más en la provincia de Huelva, en Calañas y Paterna del Campo, ambos estabilizados.

Por su parte, el consejero de la Presidencia ha subrayado el "esfuerzo y eficacia" del dispositivo de Infoca para hacer frente a estas dos "complicadas jornadas" en las que de nuevo "ha quedado patente la capacidad de la Agencia de Emergencias de Andalucía para res- ponder ante grandes emergencias".

Asimismo, Sanz ha insistido en pedir a la ciudadanía que extremen la precaución durante los próximos días ante el aumento de las temperaturas. "Seguimos en época de peligro alto de incendios, por lo que no podemos bajar la guardia, y hay que evitar cualquier con- ducta negligente en espacios naturales que puedan provocar un incendio", ha subrayado.

El teléfono de emergencias 112 comenzó a recibir avisos de la ciudadanía alertando del incendio sobre las 15,40 horas y, de inmediato, alertó a la Guardia Civil, a la Policía Local, así como a los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y el Centro Operativo Provincial (COP) Infoca, así como a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma. El incendio ha provocado el corte de la A-484, circulación que ya ha quedado restablecida.