Desalojadas 384 personas de Villanueva de las Cruces por incendio de El Cerro (Huelva) complicado por el viento

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de El Cerrro de Andévalo (Huelva). - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que 384 personas de Villanueva de las Cruces han sido desalojadas en la tarde de este miércoles por el incendio de El Cerro de Andévalo que se ha complicado, según ha explicado, por el cambio de viento. No obstante, ha asegurado que el municipio está "asegurado" gracias a la acción de los medios desplazados, aunque el incendio "sigue siendo complejo".

En declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado en El Cerro de Andévalo, Sanz ha explicado que se trata de un "incendio típico de viento" y "sobre todo del característico viento noroeste de Huelva, que provoca rachas de entre 25 y 35 kilómetros por hora".

Al respecto, el vicepresidente ha detallado que había previsión de cambio de viento sobre las 13,00 horas, por ello se activó la fase de emergencia, situación operativa 1, finalmente, roló el viento y con él "cambió toda la situación del incendio" de forma que "ha complicado en el flanco izquierdo hasta acercarse a la zona de Villanueva de las Cruces.

Así, Sanz ha remarcado que ello ha provocado "el envío de una alerta de protección civil a los vecinos de Villanueva de Las Cruces donde se solicitaba el desalojo de las viviendas y que tomarán dirección a Calañas, además de, lógicamente, que se cerraran puertas y ventanas y se siguieran las indicaciones".

Por tanto, Sanz ha confirmado que hay 384 personas de Villanueva de Las Cruces y se han dirigido tanto al Cerro de Andévalo como a Calañas, pero "se van unificar a todos en el Polideportivo de Calañas" y, por tanto, "unas 150 personas se quedarán en esas instalaciones durante la tarde, y ya se verá si por la noche". Además, ha informado que Cruz Roja ha activado un albergue provisional en Calañas.

Así, ha recordado que se han activado 13 medios aéreos que están operando aún y más de 120 operativos de bomberos forestales, también dos grupos de bomberos de Huelva.

De este modo, el consejero ha señalado que había "tres prioridades de actuación". La primera era "proteger al pueblo", por ello, "la rápida actuación de los medios aéreos, así como la intervención de maquinaria pesada y cortafuegos químicos que han sido desarrollados por aviones de carga en tierra".

"Por ello, esta acción que han puesto freno a que el incendio se dirigiera hacia la población nos permite ahora mismo pensar que Villanueva de las Cruces está protegida y, aunque todavía lógicamente no se puede tomar ninguna decisión sobre los vecinos, el riesgo, que esta tarde era muy alto sobre la población, se ha logrado proteger", ha abundado.

Por otro lado, Sanz ha subrayado que "ya que el cambio de viento no ha supuesto un giro total del incendio", otra de las "prioridades" se encuentra en la cabeza del incendio-flanco izquierdo, quizás la más activa". Asimismo, la tercera prioridad sería la zona de cola-flanco derecho, ya que es "una zona donde también hay un frente activo".

Por otro lado, ha destacado la intervención del 061, que ha realizado una intervención de un paciente que estaba encamado y que se ha trasladado a casa de un familiar", así como alguna atención por humo a alguna persona".

"INCENDIO COMPLEJO"

Por tanto, el consejero ha subrayado que el incendio "sigue complejo", porque hay dos frentes activos, el flanco izquierdo-cabeza, "donde se produjo un frente secundario, que hizo complicar el fuego" y el flanco derecho-cola, además de rachas de viento "elevadas".

Así, ha insistido en que el operativo de evacuación ha funcionado "perfectamente" y se está atendiendo a la población, pero el Infoca, ha remarcado, está centrado en esas "dos prioridades"

Por otro lado, ha avanzado que el incendio podría haber superado las 1.200 hectáreas de "superficie recorrida", ya que "ya se verá lo que se ha quemado realmente".

Por todo ello, el consejero ha sugerido que queda "un trabajo intenso". Por la noche, cuando los medios aéreos se vayan, se quedará el personal en tierra que "ha hecho un trabajo espectacular". "Hay que destacar incluso que la unidad nueva puesta en marcha de maquinaria pesada ha estado interviniendo directamente en ataque al fuego. Una extraordinaria labor que habitualmente es más indirecta, pero que hoy ha estado en ataque y eso demuestra que hace una labor excepcional".

"Esta noche Huelva reúne condiciones que no tenemos en otros lugares que es la posibilidad de actuar maquinaria pesada prácticamente en todos los flancos y en todas las líneas, por lo tanto confiamos en que podamos al menos hacer frente a esas dos zonas más activas", ha valorado.

Asimismo, ha aclarado que a pesar de los medios desplazados, "todavía hay más recursos y más capacidades si fueran necesarias", pero "son los técnicos los que deciden en cada momento qué dispositivos son necesarios".

"Por lo tanto, tenemos capacidades todavía para activarlas y luego todo eso respondería también a un incremento de la peligrosidad del incendio y una afectación a población que en este momento, aunque avanzara el flanco izquierdo, no hay afectación a posibles nuevas poblaciones", ha concluido.