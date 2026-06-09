Desalojadas de forma preventiva unas 70 personas de fincas de Gibraleón (Huelva) por el incendio forestal de Castillejos

Incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

GIBRALEÓN (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

Unas 70 personas han sido desalojadas de forma preventiva de la zona rural El Gimón, en Gibraleón (Huelva), por el incendio forestal que se inició este lunes en Villanueva de los Castillejos y que afecta a otros términos municipales de pueblos cercanos, como San Bartolomé de la Torre.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes municipales que indican que se trata de un desalojo en previsión de que el viento pudiera acelerar la cercanía del fuego en la zona, un núcleo rural con diversas fincas en la que viven personas y en las que también hay animales, que igualmente han sido desalojados.

De este modo, algunas de las personas desalojadas han ido a casa de familiares y el Ayuntamiento de Gibraleón ha habilitado el pabellón municipal de deportes para acoger a otros desalojados. Se trata, según han explicado, de un núcleo de caminos rurales en los que se encuentra también un área de autocaravanas y que también sufrió afecciones por el tornado del pasado mes de octubre de 2025.

Un total de 22 medios aéreos se irán incorporando paulatinamente este martes 9 de junio a las labores de extinción del incendio declarado a las 13,15 horas de este lunes en el paraje Los Turbios de Villanueva de los Castillejos (Huelva) y que ha afecta principalmente a San Bartolomé de la Torre. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata de un incendio "complicado" que ya ha afectado a más de 2.000 hectáreas y mantiene desalojadas a cerca de 300 personas.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha vuelto a activar este martes su operativo de apoyo en el incendio, que durante la tarde de ayer alcanzó también los términos municipales de San Bartolomé de la Torre y Gibraleón.

De este modo, el presidente de la Diputación, David Toscano, acompañado por el diputado Manuel Cayuela, se ha desplazado a la zona para seguir la evolución de los trabajos y trasladar el apoyo de la institución a todos los efectivos que intervienen en el dispositivo.

En estos momentos, el consorcio mantiene desplegados ocho efectivos y cinco vehículos de los parques de Alosno y Punta Umbría en la zona de Las Zorras. Durante la jornada de ayer también se movilizaron medios de Alosno, San Juan del Puerto y Punta Umbría, que trabajaron en puntos sensibles como una nave agrícola junto a la A-495, las proximidades del cementerio de San Bartolomé de la Torre y la protección de una casa cortijo a la que las llamas llegaron muy cerca y que pudo ser salvada sin que hubiera peligro para sus ocupantes.

La Diputación ha subrayado que la presencia en el lugar del consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, "pone de relieve la importancia de la coordinación institucional y del trabajo conjunto con el dispositivo del Plan Infoca, activado con rapidez desde el primer momento".

Asimismo, ha señalado que siguen pendientes de la evolución del incendio y "agradecen" la labor de todos los servicios de emergencia, cuerpos de seguridad, ayuntamientos y voluntarios que trabajan sobre el terreno para proteger a las personas, las viviendas y el entorno.