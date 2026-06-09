El Infoca incorpora 22 medios aéreos al incendio de Castillejos (Huelva) que supera las 2.000 hectáreas afectadas

Incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 medios aéreos se irán incorporando paulatinamente este martes 9 de junio a las labores de extinción del incendio declarado a las 13,15 horas de este lunes en el paraje Los Turbios de Villanueva de los Castillejos (Huelva) y que ha afecta principalmente a San Bartolomé de la Torre. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que se trata de un incendio "complicado" que ya ha afectado a más de 2.000 hectáreas y mantiene desalojadas a cerca de 300 personas.

De este modo, según ha indicado el Infoca a Europa Press, se han asignado un total de 22 medios aéreos, entre helicópteros y aviones, mientras que por tierra se desplegarán 140 efectivos, cinco autobombas y un buldócer.

Por otro lado, en declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, el consejero Antonio Sanz ha detallado que el incendio declarado en Villanueva de los Castillejos es "muy complicado" por la combinación de viento intenso con rachas de hasta 40 kilómetros por hora con una "alta carga de combustible fino" con matorral que ardió a un ritmo de "100 hectáreas por hora" en las seis primeras horas, lo que le lleva a superar las 2.000 hectáreas afectadas a última hora de este lunes.

Según el consejero, la noche en el incendio de Villanueva de los Castillejos, en la que han estado trabajando más de 250 efectivos, ha sido "compleja" porque "el viento se ha mantenido" y los trabajos nocturnos se han centrado "en impedir que la cabeza llegase a zona con muchísima vegetación", pero ha explicado que la cabeza del flanco izquierdo "ha superado el río Odiel", por lo que ahora el objetivo es "frenar y restringir esa zona", ya que se ha instalado además "en una parte en dirección a la cuenca, lo cual va a dirección sur y, por tanto, evoluciona dirigiéndose hacia Gibraleón".

Sanz ha señalado que el fuego está recorriendo una zona de eucalipto leñoso combustible, "eso es menos velocidad pero más intensidad, lo cual es una zona muy compleja".

Asimismo, el consejero ha avisado que se prevé "otra situación compleja" en el flanco izquierdo, ya que a partir de las 16,00 horas se espera un cambio de viento y "complique más la situación".

Por otro lado, Sanz ha explicado que debido a la virulencia del fuego, el perímetro del incendio a lo largo de la noche se situaba ya en las 2.000 hectáreas, pero por "su evolución compleja" se espera una cifra "más amplia".

De este modo, la evolución del fuego llevó a activar a las 17,05 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca, mientras que el humo ocasionado ha obligado a cortar al tráfico la carretera A-495 entre los kilómetros 8 y 10,7, que se mantienen restringidas al tráfico. Además, 365 personas fueron evacuadas de urbanizaciones y fincas del municipio de San Bartolomé de la Torre, según han informado fuentes municipales, aunque cerca del medio centenar han podido regresar a su casas por lo que la cifra ha descendido a casi las 300.

Sin embargo, el consejero ha querido "dejar claro" que no hay riesgo para la población, ya que son "viviendas aisladas y asentamientos de temporeros que se van localizando por parte de la Guardia Civil, Unidad de Policía adscrita, y policías locales", pero "lógicamente se desalojan con antelación suficiente, pero no hay riesgo que pueda llegar a poblaciones cercanas".

"Lógicamente, la complejidad en este momento es proteger nuestro espacio natural y la masa forestal que se está viendo afectada. Todos los días estamos teniendo que afrontar prácticamente diez incendios forestales. Y la complicación del viento en la zona de Huelva nos está llevando a que estamos teniendo incendios todos los días en la provincia de Huelva. Una situación verdaderamente compleja de inicio de temporada, de alto riesgo de incendio", ha manifestado.

HACIA GIBRALEÓN

Por otro lado, la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, ha explicado este martes, en un audio remitido a los medios de comunicación que "la peor parte del incendio" en su término municipal "ya ha pasado", según la información proporcionada por el Infoca, y "se dirige en dirección a Gibraleón".

Asimismo, ha detallado que todas las personas desalojadas de manera preventiva se encuentran atendidas en el pabellón municipal de Deporte y están "en buen estado y recibiendo la atención y asistencia necesaria".

Así, ha agradecido la "extraordinaria" colaboración de los voluntarios de Cruz Roja, así como todos los vecinos y vecinas que están participando en las labores de apoyo a la extinción con sus propios medios agrícolas y maquinarias.

Además, la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad" a la población "en estos momentos de incertidumbre".

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha movilizado efectivos del parque de El Andévalo, en Alosno, en apoyo al operativo del Plan Infoca, que dirige los trabajos de extinción. Los bomberos han intervenido en la protección de una vivienda en el término de San Bartolomé de la Torre, hasta cuyas inmediaciones se ha aproximado el fuego, logrando finalmente mantenerla a salvo. Desde el operativo del Consorcio se ha subrayado además que "en ningún momento ha existido riesgo para los ocupantes de la vivienda".

Los efectivos permanecen en la zona, atentos a la evolución del incendio y preparados para intervenir de nuevo si fuera necesario, en coordinación con el Plan Infoca. Asimismo, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, junto al vicepresidente José Manuel Zamora y el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, siguen la evolución del incendio y la actuación de los distintos medios desplegados.