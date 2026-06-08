Desalojan una decena de vecinos por un incendio forestal en Villanueva de los Castillejos (Huelva)

Incendio forestal en Villanueva de los Castillejos. - PLAN INFOCA

VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

Una decena de personas han sido desalojadas de forma preventiva de sus viviendas en la urbanización Aguas de Verano a causa del incendio forestal declarado a las 13,15 horas de este lunes en el paraje Los Turbios, en el término municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, los vecinos evacuados están siendo atendidos en el polideportivo de San Bartolomé de la Torre. La evolución del fuego ha llevado a activar a las 17,05 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca, mientras que el humo ocasionado ha obligado a cortar al tráfico la carretera A-495 entre los kilómetros 8 y 10,7.

En las labores de extinción trabajan actualmente 19 medios aéreos y 110 efectivos terrestres, según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial en 'X', consultada por esta agencia. El dispositivo movilizado incluye cinco autobombas, una Unidad Médica de Incendios Forestales (UIMF), una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), un buldócer, dos aviones anfibios pesados, tres ligeros, dos aeronaves de coordinación, seis aviones de carga en tierra, un helicóptero ligero, tres semipesados y dos pesados.

Además, el Ministerio de Defensa ha movilizado al 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio, que ha desplegado dos aviones apagafuegos en la provincia de Huelva para colaborar en las labores de extinción. El departamento también ha trasladado su apoyo a los efectivos que trabajan para hacer frente a esta emergencia.

EMA 112 atendió a las 13,00 horas de este mediodía la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el entorno de la carretera A-495, a la altura del kilómetro 22. Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta y a la Policía Local.

Además, ha desplegado un Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF) en la pista hípica de San Bartolomé de la Torre. También se han desplazado al lugar asesores técnicos de Emergencias del servicio provincial de Protección Civil, junto al jefe de servicio de la provincia onubense.

Por su parte, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad y prudencia" ante "la preocupación de vecinos por el incendio forestal visible desde distintos puntos del municipio" y que se sigue "trabajando y coordinando la respuesta operativa".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre, municipio más cercano al paraje --aunque pertenece territorialmente a Villanueva de los Castillejos--, su alcaldesa, María Eugenia Limón, ha activado el PTEL (Plan Territorial de Emergencias de ámbito Local) y ha emitido un mensaje por redes sociales en el que subraya que los efectivos están actuando "especialmente en el perímetro comprendido entre la finca Los Lirios y la finca La Mediana, con el objetivo de estabilizar la situación lo antes posible".

Limón ha pedido "tranquilidad a toda la población" y agradece el "enorme esfuerzo que están realizando todos los profesionales de extinción desplegados en la zona", toda vez que ha pedido "máxima precaución y evitar desplazamientos en el área afectada". Igualmente, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé han recordado que el Camino del Matuloso permanece cortado por la Guardia Civil "para garantizar la seguridad y facilitar las labores de extinción".

Se trata de un incendio en municipios cercano a Alosno, donde se declaró otro incendio el pasado jueves, que se ha dado por extinguido en la noche de este domingo, y cuyo fuego afectó también al término municipal de Villanueva de los Castillejos, así como al de Gibraleón, de forma que llegó a calcinar alrededor de mil hectáreas, principalmente en el término de Alosno.